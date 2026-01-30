Société

Inondations: le Comité national de veille salue les Hautes Instructions Royales pour la mobilisation immédiate des FAR

Le Comité national de veille en réunion au ministère de l’Intérieur, vendredi 30 janvier 2026.

Réuni ce vendredi au siège du ministère de l’Intérieur, le Comité national de veille chargé du suivi des inondations a salué les Hautes Instructions de S.M. le roi Mohammed VI, ordonnant l’intervention immédiate des Forces Armées Royales et le déploiement de moyens humains et logistiques importants pour venir en aide aux populations affectées, dans un contexte de conditions climatiques exceptionnelles.

Par Le360 (avec MAP)
Le 30/01/2026 à 15h46

Face aux inondations exceptionnelles qui frappent certaines régions du Royaume, le Comité national de veille chargé de la gestion et du suivi des événements hydrologiques s’est réuni vendredi au siège du ministère de l’Intérieur pour faire le point sur la situation et coordonner les interventions.

À cette occasion, les participants ont salué les Hautes Instructions de SM le roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, qui ont ordonné l’intervention immédiate des Forces Armées Royales et le déploiement de moyens humains et logistiques considérables pour soutenir et assister les populations touchées. Ces directives royales traduisent la sollicitude constante du Souverain pour la protection des vies, la sécurité des citoyens et la préservation de leurs biens face aux conditions climatiques exceptionnelles.

Lors de cette réunion, à laquelle ont pris part les ministres et responsables des différents départements gouvernementaux, ainsi que les institutions et services membres du Comité, la situation à Ksar El Kébir, l’une des zones les plus touchées, a été examinée en détails. Les discussions ont porté sur l’évaluation des dégâts, le suivi des évolutions sur le terrain et la coordination des interventions, afin d’assurer la sécurité des populations et de limiter l’impact des intempéries sur les infrastructures.

Lire aussi : Ksar El Kébir: le Loukkos déborde et plonge les habitants dans l’angoisse

Les autorités ont rappelé que ces inondations résultent non seulement des fortes précipitations, mais aussi de la montée des eaux des fleuves et du remplissage à 100% des barrages, conséquence des apports hydriques exceptionnels enregistrés ces dernières semaines. Dans ce contexte, la réunion a permis de renforcer la dynamique des interventions en cours, en optimisant le suivi opérationnel, la mobilisation des ressources humaines et matérielles ainsi que le déploiement d’équipements adaptés.

Un accent particulier a été mis sur la coordination étroite entre autorités, services compétents et intervenants, afin d’orienter les actions avec efficacité et rapidité. Parmi les mesures examinées: contenir la montée des eaux de l’Oued Loukkos et de l’Oued Sebou, limiter les zones submergées, sécuriser les infrastructures et protéger les populations, tout en assurant une veille permanente sur l’évolution de la situation.

Les participants ont également insisté sur l’impératif de maintenir une vigilance accrue et une surveillance étroite des zones sinistrées. Cette posture de veille stratégique vise à garantir une réactivité immédiate face à toute nouvelle alerte, et ce, jusqu’au rétablissement définitif de conditions météorologiques clémentes.

Lire aussi : Inondations à Ksar El Kébir: les habitants installent des barrières en béton

L’ensemble des départements ministériels, des services de secours et des autorités publiques demeure pleinement mobilisé pour assurer un accompagnement global aux populations impactées. Cet engagement continu a pour vocation d’apporter un soutien logistique et humanitaire soutenu, tout en consolidant les dispositifs de sécurité publique afin de limiter les répercussions de ces perturbations climatiques exceptionnelles.

Tout en saluant l’esprit de responsabilité et l’engagement exemplaire dont ont fait preuve les acteurs afin de circonscrire l’ampleur des dégâts, les participants ont lancé un appel pressant à la vigilance. Ils ont exhorté les citoyens, tout particulièrement les résidents des zones sinistrées, à se conformer strictement aux directives des autorités compétentes et à proscrire tout comportement à risque. Cette discipline collective demeure la condition essentielle pour préserver l’intégrité physique de chacun, protéger les biens et garantir la sécurité publique face à l’aléa climatique.

#Maroc#Intempéries#FAR#Inondations#le comité national de veille#Ministère de l'Intérieur

