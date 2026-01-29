Société

Debunk. Alerte contre des vidéos IA circulant sur les crues de Ksar El Kébir

Mobilisation des services locaux face à la montée des eaux de l’oued Loukkos.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des inondations spectaculaires emportant véhicules et arbres, laissant croire à un véritable désastre. Ces images sont fictives et créées ou amplifiées par Intelligence artificielle. Si la ville fait face à une montée des eaux inhabituelle, la situation reste sous contrôle et les autorités sont pleinement mobilisées.

Par La Rédaction
Le 29/01/2026 à 19h26

Depuis quelques heures, des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des scènes spectaculaires d’inondations dignes de films catastrophes, avec des véhicules emportés, des arbres déracinés et des quartiers submergés. Ces vidéos, souvent accompagnées de messages alarmistes, prétendent illustrer les crues actuelles à Ksar El Kébir. Renseignement pris auprès de sources informées, ces contenus sont totalement faux et sont générés ou amplifiés par l’Intelligence artificielle. Leur objectif principal est de faire le buzz et d’attirer des clics ou, plus grave, semer la panique au sein de la population. Exemple:

C’est grossier, mais ça peut induire en erreur. Autre exemple:

La réalité est beaucoup plus encadrée. Ksar El Kébir est effectivement confrontée à des crues inhabituelles, avec une montée des eaux critique à proximité de l’oued Loukkos, atteignant localement plus de 80 centimètres. Toutefois, ces crues restent sous contrôle et les autorités ont mis en place toutes les mesures nécessaires pour protéger la population et les infrastructures.

Lire aussi : Pluies diluviennes dans le nord: l’Intérieur convoque une réunion d’urgence

Les efforts déployés sont nombreux: des digues provisoires sont érigées dans les zones vulnérables, des centres d’accueil d’urgence ont été ouverts pour les sinistrés, et un suivi permanent de l’ouvrage hydraulique est assuré par la Commission de veille et de suivi sous la supervision du gouverneur. Les forces de sécurité, la Société régionale multiservices et l’Agence du bassin hydraulique restent en alerte maximale pour intervenir rapidement.

Face à cette situation, il est essentiel de rester vigilant: ne pas relayer de vidéos sensationnalistes sans vérifier leur source, suivre les informations diffusées par les médias fiables, et respecter les consignes de sécurité. Une chose est certaine: ces vidéos sensationnalistes ne reflètent pas la réalité. Elles sont des fake news. La vigilance s’impose.

