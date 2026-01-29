Ksar El Kébir: inondation de plusieurs quartiers suite à la crue du Loukkos

Plusieurs habitants de Ksar El Kébir ont témoigné de la virulence des crues ayant submergé la cité ces dernières heures, déplorant une montée des eaux critique dans les zones limitrophes de l’oued Loukkos. «La ville n’avait jamais enregistré d’écoulements d’une telle intensité, même avant la mise en service du barrage de l’Oued El Makhazine», a confié un habitant à notre micro. Les reflux ont envahi des secteurs névralgiques tels que le quartier Al Andalous et l’axe vers Larache, avec une lame d’eau excédant les 80 centimètres.

Cette crue soudaine a entraîné une rupture temporaire de la circulation sur la liaison Ksar El Kébir-Larache, les administrés qualifiant ce phénomène d’atypique par sa cinétique et son emprise spatiale.

Face à ce sinistre, les autorités locales déploient un dispositif d’urgence pour en atténuer les retombées. Le directeur provincial de l’Équipement et de l’Eau, Azeddine Aittalab, a précisé que les services techniques procèdent à l’édification de digues de protection provisoires dans les zones vulnérables, conformément au protocole de vigilance maximale activé par la préfecture.

Cette mobilisation est orchestrée par la Commission de veille et de suivi, sous l’égide du gouverneur Bouassam El Alamine, qui supervise le monitoring du Loukkos alors que l’ouvrage hydraulique affiche un taux de remplissage de 100%. Ces inondations font suite à une pluviométrie exceptionnelle, le cumul dépassant les 600 mm depuis le démarrage de la saison.

Les forces de sécurité, la Société Régionale Multiservices et l’Agence du Bassin Hydraulique demeurent en alerte opérationnelle; des centres d’accueil d’urgence ont été instaurés pour les sinistrés, tandis que les consignes de sécurité sont rigoureusement diffusées auprès de la population.