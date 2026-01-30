Inondations à Ksar El Kébir: les habitants installent des barrières en béton

Les habitants de Ksar El Kébir se protègent contre les inondations causées par la crue du Oued Loukkos avec des barrières en béton. (S.Kadry/Le360)

Les autorités locales de Ksar El Kébir poursuivent leurs efforts pour contenir les conséquences des crues de l’Oued Loukkos, qui ont atteint leur pic au cours des dernières heures, provoquant une mobilisation générale.

Avec un niveau d’eau atteignant des seuils inédits et l’inondation de plusieurs axes principaux et quartiers résidentiels, les interventions sont passées des mesures préventives à des opérations d’évacuation d’urgence à grande échelle. Celles-ci ont concerné plus de 15 quartiers, avec une mobilisation générale des équipes de la protection civile et de bénévoles pour secourir les personnes bloquées et sécuriser les biens face aux eaux de crue qui ont touché de vastes zones de la ville.

Sur la base des recommandations de la cellule de crise présidée par le gouverneur de la province de Larache, les autorités locales ont lancé des appels urgents exhortant les habitants des zones menacées à évacuer immédiatement leurs domiciles.

Les opérations d’évacuation ont concerné de nombreux secteurs résidentiels, en tête desquels le quartier Diwane ainsi que l’ensemble des quartiers de la médina, en plus des lotissements Douha, Echourouk, Sidi Kamel, Azib Rifai, Khandak Chouikh et Mahfar Hazzan.

Les consignes d’évacuation ont également été étendues aux quartiers Bouanani, Andalous, Ouled Hmayed (Houta), le lotissement Saada, le quartier Amal et Marina.

Les autorités ont insisté sur la nécessité d’une coopération totale avec les services compétents afin de garantir des évacuations dans des conditions de sécurité optimales, appelant les citoyens à faire preuve de la plus grande vigilance face à l’évolution rapide des conditions météorologiques.

Initiatives citoyennes

Dans une course contre la montre, les commerçants et propriétaires de cafés situés sur la route de Larache ainsi que dans les quartiers Andalous, Marina et Diwan ont érigé des barrières en béton et disposé des sacs de sable devant les entrées de leurs établissements.

Ces mesures préventives ont également concerné les banques et les galeries commerciales du centre-ville, après l’arrivée des eaux dans les principales artères. Il s’agit d’initiatives citoyennes visant à limiter les dégâts matériels et à freiner l’écoulement des eaux vers les zones en pente et les secteurs bas, particulièrement vulnérables aux inondations.

Sur le terrain, les opérations de secours se poursuivent grâce à une coordination étroite entre les éléments de la protection civile, les autorités locales et les acteurs de la société civile, afin de venir en aide aux personnes affectées par les crues.

Ces développements interviennent alors qu’un bulletin d’alerte météorologique met en garde contre de fortes précipitations, pouvant atteindre entre 90 et 120 mm dans la province de Chefchaouen et entre 60 et 90 mm dans les provinces de Larache et d’Al Hoceima. Les perturbations météorologiques devraient se poursuivre et concerner l’ensemble des régions du Nord et de l’Ouest du pays jusqu’à vendredi soir.