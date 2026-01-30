Société

Ksar El Kébir: les Forces armées royales mettent en place un camp d’hébergement pour les sinistrés des inondations

Les Forces armées royales mettent en place un camp d'hébergement pour les sinistrés des inondations, causées par la crue du Oued Loukkos. (S.Kadry/Le360)

Par Said Kadry
Le 30/01/2026 à 12h58

VidéoDes unités relevant des Forces armées royales ont entamé, ce vendredi 30 janvier au matin, une vaste opération logistique visant à aménager un centre d’hébergement provisoire sur un terrain de proximité situé sur la route de Tétouan, dans le cadre des efforts d’urgence déployés pour faire face aux conséquences des inondations qui touchent la ville de Ksar El Kébir.

Cette initiative est menée en étroite coordination avec les éléments de la Protection civile et les Forces auxiliaires, dans l’objectif d’assurer un abri sécurisé aux familles contraintes de quitter leurs domiciles en raison des fortes crues de l’Oued Loukkos, provoquées par la hausse importante du niveau de retenue du barrage Oued El Makhazine.

Le wali du ministère de l’Intérieur, Khalid Zerouali, s’est rendu sur place pour s’enquérir de l’avancement des travaux, lors d’une visite de terrain effectuée en présence de hauts responsables régionaux des Forces armées royales, de la Protection civile, de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie royale.

Cette visite visait à assurer un suivi direct des opérations d’aménagement du terrain et à garantir sa pleine disponibilité pour l’accueil de dizaines de familles sinistrées, dans le cadre d’un dispositif préventif destiné à contenir la crise et à gérer efficacement les opérations d’évacuation.

Les équipements en cours d’installation comprennent près de 100 tentes entièrement équipées de l’ensemble des commodités nécessaires, avec une attention particulière portée à la mise en place de systèmes de chauffage modernes afin de faire face à la baisse marquée des températures enregistrée dans la région.

Le site sera également renforcé par un hôpital de campagne entièrement équipé, appuyé par une flotte d’ambulances ainsi que par des équipes médicales et administratives spécialisées, chargées d’assurer l’assistance humanitaire et les soins médicaux urgents aux populations affectées, jusqu’au reflux des eaux et au retour progressif à la normale.

#Ksar El Kebir#FAR#Inondations#Crues#Maroc

LEs contenus liés

Debunk. Alerte contre des vidéos IA circulant sur les crues de Ksar El Kébir

Ksar El Kébir: le Loukkos déborde et plonge les habitants dans l’angoisse

Météo. Températures en hausse sur l’ensemble du Royaume ce vendredi 30 janvier

Ksar El Kébir: inondation de plusieurs quartiers suite à la crue du Loukkos

