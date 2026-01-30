Société

Météo. Températures en hausse sur l’ensemble du Royaume ce vendredi 30 janvier

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 30 janvier 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 30/01/2026 à 05h57

Oujda min 13 max 16

Bouarfa min 10 max 19

Al Hoceima min 15 max 21

Tétouan min 17 max 19

Sebta min 16 max 18

Mellilia min 14 max 17

Tanger min 16 max 17

Kénitra min 15 max 18

Rabat min 15 max 18

Casablanca min 14 max 18

El Jadida min 14 max 18

Settat min 12 max 17

Safi min 14 max 18

Khouribga min 07 max 16

Béni Mellal min 10 max 18

Marrakech min 12 max 20

Meknès min 12 max 17

Fès min 12 max 17

Ifrane min 04 max 10

Taounate min 12 max 15

Errachidia min 11 max 24

Ouarzazate min 11 max 25

Agadir min 13 max 19

Essaouira min 11 max 18

Laâyoune min 13 max 23

Es-Semara min 17 max 25

Dakhla min 16 max 21

Aousserd min 13 max 27

Lagouira min 14 max 25

Midelt min 09 max 16.

