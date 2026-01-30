Météo. Températures en hausse sur l’ensemble du Royaume ce vendredi 30 janvier

Oujda min 13 max 16
– Bouarfa min 10 max 19
– Al Hoceima min 15 max 21
– Tétouan min 17 max 19
– Sebta min 16 max 18
– Mellilia min 14 max 17
– Tanger min 16 max 17
– Kénitra min 15 max 18
– Rabat min 15 max 18
– Casablanca min 14 max 18
– El Jadida min 14 max 18
– Settat min 12 max 17
– Safi min 14 max 18
– Khouribga min 07 max 16
– Béni Mellal min 10 max 18
– Marrakech min 12 max 20
– Meknès min 12 max 17
– Fès min 12 max 17
– Ifrane min 04 max 10
– Taounate min 12 max 15
– Errachidia min 11 max 24
– Ouarzazate min 11 max 25
– Agadir min 13 max 19
– Essaouira min 11 max 18
– Laâyoune min 13 max 23
– Es-Semara min 17 max 25
– Dakhla min 16 max 21
– Aousserd min 13 max 27
– Lagouira min 14 max 25
– Midelt min 09 max 16.