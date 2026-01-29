Société

Alerte météo. Averses, fortes pluies et rafales de vent jeudi et vendredi dans plusieurs provinces

Des personnes s'abritent de la pluie dans une rue inondée par temps orageux à Fnideq, dans le nord du Maroc, le 5 mars 2021.

Des personnes s'abritent de la pluie dans une rue inondée par temps orageux à Fnideq.. Fadel Senna / AFP

Des averses, de fortes pluies et des rafales de vent sont prévues, jeudi et vendredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/01/2026 à 11h50

Des averses et des pluies fortes (90-120 mm) sont attendues, de jeudi à partir de 11h à vendredi à 18h dans la province de Chefchaouen, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance rouge.

Le même phénomène (60-90 mm) concernera, de jeudi à 11h à vendredi à 18h, les provinces d’Al Hoceima et Larache, alors que des précipitations comprises entre 30 et 60 mm seront enregistrées durant la même période dans les provinces de Fahs-Anjra, Ouezzane, Tanger-Assilah, M’Diq-Fnideq, Taza, Tétouan, Kénitra et Taounate, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent (75-85 km/h) toucheront, de jeudi à 11h à vendredi à 18h, les provinces de M’Diq-Fnideq, Tétouan, Tanger-Assilah, Fahs-Anjra, Chefchaouen, Taza, Guercif, Taourirt, Driouch, Al Hoceima et Oujda-Angad.

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/01/2026 à 11h50
#Alerte météo#DGM#Bulletin

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Le retour de la pluie au Maroc: le climatologue Mohammed Said Karrouk décrypte les dérèglements climatiques et la fragilité des infrastructures

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Pluie et neige, un tournant pour la campagne agricole à Oujda-Angad

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Salé: la pluie ne décourage pas les promeneurs du week-end

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Laâyoune: les dernières précipitations relancent le commerce de l’eau de pluie

Articles les plus lus

1
Quand l’Algérie regrette Bouteflika: anatomie d’une nostalgie née des esbroufes de Tebboune
2
Affaire Casa Parc: les deux promoteurs Sadreddine Benhima et Hassan Benabdelali placés en détention à Oukacha
3
Ksar El Kébir: plan d’urgence activé face à la montée des eaux de l’oued Loukkos
4
Barrages: le stock national progresse de 371 millions de m³ en une journée
5
Finale de la CAN: une décision disciplinaire de la CAF clémente avec le Sénégal, sévère et controversée pour le Maroc
6
Le Roi préside une réunion de travail consacrée au nouveau complexe portuaire et industriel de Nador West Med
7
Pourquoi les transferts d’eau entre les bassins hydrauliques gagnent en importance
8
Ce chiffre qui nous obsède…
Revues de presse

Voir plus