Alerte météo. Averses, fortes pluies et rafales de vent jeudi et vendredi dans plusieurs provinces

Des personnes s'abritent de la pluie dans une rue inondée par temps orageux à Fnideq.. Fadel Senna / AFP

Des averses et des pluies fortes (90-120 mm) sont attendues, de jeudi à partir de 11h à vendredi à 18h dans la province de Chefchaouen, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance rouge.

Le même phénomène (60-90 mm) concernera, de jeudi à 11h à vendredi à 18h, les provinces d’Al Hoceima et Larache, alors que des précipitations comprises entre 30 et 60 mm seront enregistrées durant la même période dans les provinces de Fahs-Anjra, Ouezzane, Tanger-Assilah, M’Diq-Fnideq, Taza, Tétouan, Kénitra et Taounate, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent (75-85 km/h) toucheront, de jeudi à 11h à vendredi à 18h, les provinces de M’Diq-Fnideq, Tétouan, Tanger-Assilah, Fahs-Anjra, Chefchaouen, Taza, Guercif, Taourirt, Driouch, Al Hoceima et Oujda-Angad.