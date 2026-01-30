Inondations à Ksar El Kébir: voici les dispositifs d’urgence déployés sur le terrain

Des plongeurs de l'armée et de la Gendarmerie royale arrivent à Ksar El Kébir pour renforcer les opérations de sauvetage. (S.Kadry/Le360)

La mobilisation de l’ensemble des intervenants se poursuit à Ksar El Kébir afin de contenir les effets de la hausse du niveau des eaux de l’oued Loukkos. Les équipes d’intervention, renforcées par des moyens matériels et humains importants, ont été déployées dans les zones les plus touchées, notamment aux entrées de la ville et dans plusieurs quartiers inondés.

Ces interventions, saluées par les habitants pour leur rapidité et leur efficacité, ont mobilisé l’ensemble des services concernés relevant de la province de Larache, avec l’appui des autorités locales, des collectivités territoriales, de l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos, de la société régionale multiservices, de la direction provinciale de l’Équipement et de l’Eau, ainsi que de la Protection civile. Les efforts se concentrent en priorité sur les quartiers menacés par les inondations.

Dans ce cadre, des équipes de plongeurs de l’armée et de la Gendarmerie royale ont été mobilisées pour appuyer les opérations de sauvetage et de sécurisation dans les zones touchées.

Les équipes de la Protection civile poursuivent, elles aussi, leurs interventions à l’intérieur des zones sinistrées, en accordant la priorité aux situations d’urgence, dans des conditions marquées par la vigilance et la réactivité.

De leur côté, les équipes du Croissant-Rouge marocain, dotées du matériel de premiers secours et d’une ambulance équipée, interviennent en appui chaque fois que la situation l’exige.

Les opérations sont suivies de près par la commission de veille, présidée par le gouverneur de la province de Larache, mobilisée depuis mardi dernier afin d’assurer le bon déroulement des actions sur le terrain.

Parmi les mesures mises en œuvre figurent l’installation de barrières de sable le long des berges de l’oued Loukkos, l’évacuation des eaux de pluie dans les quartiers en contrebas, ainsi que le curage des canalisations d’assainissement.

Les autorités ont également mené des opérations de sensibilisation auprès des habitants à l’aide de haut-parleurs, les appelant à la prudence, à rester vigilants et à accorder une attention particulière aux enfants et aux personnes vulnérables, dans l’attente de l’évolution des conditions météorologiques.

Dans ce contexte, le membre du bureau local du Croissant-Rouge marocain à Ksar El Kébir, Mustapha Bouabid, a indiqué que son équipe avait effectué neuf interventions d’urgence dans le cadre de la mobilisation en cours. Il a précisé, dans une déclaration à l’Agence Maghreb arabe presse (MAP), que l’une des opérations réalisées consistait à évacuer une femme enceinte depuis un quartier inondé, à lui prodiguer les soins nécessaires, puis à l’acheminer vers la destination appropriée.

Il a souligné que les équipes du Croissant-Rouge marocain demeurent pleinement mobilisées jusqu’à la stabilisation de la situation liée à la montée des eaux de l’oued Loukkos.

De nombreux habitants ont, pour leur part, exprimé auprès de la MAP leur satisfaction quant à la rapidité d’intervention des différents acteurs, saluant notamment le déploiement massif des engins aux entrées de la ville afin d’assurer la fluidité de la circulation pour les résidents et les visiteurs. Ils ont également adressé leurs remerciements à l’ensemble des intervenants pour les efforts déployés dans ces circonstances.

Parallèlement, malgré les désagréments causés par la montée des eaux, plusieurs citoyens ont souligné l’impact positif attendu de ces précipitations sur la saison agricole dans la région.

La ville de Ksar El Kébir est située sur les rives de l’oued Loukkos, dont le bassin s’étend jusqu’au Moyen Rif, englobant notamment Chefchaouen et Larache. Pour rappel, ces zones ont enregistré, au cours des dernières 24 heures, de fortes précipitations atteignant 57 mm à Chefchaouen et 12 mm à Larache.