Ksar El Kébir: l’évacuation des centres d’hébergement s’inscrit dans le cadre des mesures de précaution

Mardi 3 janvier après-midi, les autorités locales de Ksar El Kébir ont ordonné l’évacuation urgente du centre d’hébergement Douae, qui abritait plus de 650 personnes. (S.Kadry/Le360)

Face aux risques d’intempéries, les autorités de la province de Larache ont ordonné l’évacuation préventive des centres d’hébergement de la ville de Ksar El Kébir. Cette décision, selon les autorités locales, relève de mesures d’organisation et de précaution indispensables pour la protection de tous.

Les autorités précisent que cette opération se déroule de manière progressive, encadrée et coordonnée. Cette démarche préventive s’appuie sur une évaluation constante de la situation hydrologique et une anticipation rigoureuse des risques potentiels pour garantir la sécurité des personnes concernées.

L’objectif prioritaire de ces mesures est de prévenir toute situation d’urgence et de déployer les dispositifs proactifs nécessaires en cas d’aggravation de la situation climatique, concluent les autorités locales.