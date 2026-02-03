Société

Intempéries: Ksar El Kébir sous haute vigilance, les évacuations se poursuivent

Les autorités évacuant les habitants des quartiers menacés par les inondations de l’Oued Loukkos, le 3 février 2026.

Face à la menace imminente d’un débordement de l’Oued Loukkos, l’évacuation des résidents de Ksar El Kébir a été accélérée en urgence. Sous une alerte météo rouge, les autorités locales ont mobilisé des moyens logistiques massifs, dont des dizaines d’autocars, pour assurer le transfert des familles vers des centres d’hébergement sécurisés au sein de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Cette opération de grande envergure vise à protéger les populations des quartiers les plus exposés avant une possible aggravation des conditions climatiques.

Une véritable course contre la montre est engagée par les autorités de Ksar El Kébir pour évacuer les résidents face aux risques majeurs de débordement de l’Oued Loukkos. Ces opérations se poursuivent ce mardi sous une vigilance accrue, l’objectif étant de mettre en sécurité les habitants des quartiers les plus exposés à la montée des eaux et aux fortes perturbations météorologiques annoncées.

Mobilisées depuis plusieurs jours, les autorités locales, en étroite coordination avec les services de sécurité et les forces auxiliaires, assurent le transfert des familles vers des centres d’accueil aménagés à cet effet. Plusieurs villes de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont également été sollicitées pour renforcer les capacités d’hébergement et garantir une prise en charge optimale des personnes évacuées.

Sur le terrain, une mobilisation d’envergure est déployée. Des dizaines d’autobus ont été réquisitionnés afin d’assurer l’évacuation des habitants et le transfert de leurs biens, garantissant ainsi une prise en charge organisée dans des conditions optimales.

Lire aussi : Ksar El Kébir: l’évacuation des centres d’hébergement s’inscrit dans le cadre des mesures de précaution

Cette opération s’inscrit dans le cadre des mesures préventives prises par les pouvoirs publics depuis le début de cet épisode climatique exceptionnel, avec pour priorité la protection des citoyens et de leurs biens.

L’évacuation, entamée la semaine dernière, s’est intensifiée après l’émission d’un bulletin d’alerte météorologique de niveau «rouge». Celui-ci prévoit de fortes pluies parfois orageuses, avec des cumuls pouvant atteindre 100 à 150 mm dans les provinces de Chefchaouen et de Tétouan, et entre 60 et 100 mm dans celles de Ouazzane et de Larache, zones relevant du bassin de l’oued Loukkos.

Les habitants de Ksar El Kébir ont salué les efforts déployés par les autorités, estimant que ces mesures contribuent à renforcer leur sécurité face aux risques d’inondation.

