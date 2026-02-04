Oued El Makhazine: voici les mesures déployées pour préserver l’infrastructure suite aux dernières précipitations

Après sept années de déficit hydrique marqué, le Maroc enregistre depuis l’ouverture de la saison hydrologique actuelle, en septembre 2025, des précipitations exceptionnelles ayant atteint 145,5 mm, soit une hausse de 32,5% par rapport à la moyenne annuelle.

Ces apports importants ont eu un impact direct sur les ressources en eau, avec des entrées totales dans les barrages estimées à 8,73 milliards de mètres cubes. Le taux de remplissage national a ainsi atteint 61,88%, correspondant à un volume d’environ 10,37 milliards de mètres cubes, un niveau inédit depuis 2019.

Selon les autorités, près de 95% de ces apports, soit environ 8,31 milliards de mètres cubes, ont été enregistrés en moins de deux mois depuis le 12 décembre 2025. Cette hausse rapide a conduit les gestionnaires des barrages à procéder à des opérations de lâchers contrôlés afin de préserver des capacités de stockage supplémentaires et d’assurer la sécurité des infrastructures hydrauliques.

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau, en coordination avec les agences de bassins hydrauliques, a mis en place un dispositif de suivi continu et renforcé des barrages et ouvrages hydrauliques. Des équipes techniques spécialisées assurent une surveillance permanente, appuyée par des simulations hydrologiques basées sur les prévisions météorologiques, afin d’anticiper les évolutions possibles et d’adapter les plans de gestion.

Le cas du barrage Oued El Makhazine

Entre septembre 2025 et le 4 février 2026, le barrage Oued El Makhazine a enregistré des apports hydriques importants atteignant 972,9 millions de mètres cubes. Sur ce total, 716,8 millions de mètres cubes, soit 73,68%, ont été enregistrés au cours des deux dernières semaines seulement.

Ces volumes dépassent de 184% la moyenne annuelle habituelle et ont permis d’élever le niveau du réservoir à 988 millions de mètres cubes, correspondant à un taux de remplissage de 146,85% au 4 février 2026. Face à cette situation, des opérations de déversement préventif ont été engagées, avec un volume total évacué atteignant 372,9 millions de mètres cubes.

Le barrage a dépassé sa capacité normale depuis le 6 janvier 2026 et le niveau de l’eau a franchi de quatre mètres le record historique enregistré depuis sa mise en service en 1972. Malgré cette situation exceptionnelle, aucun dysfonctionnement ni anomalie n’a été signalé à ce jour.

Les prévisions annoncent la poursuite des apports hydriques dans les jours à venir. En réponse, les autorités ont renforcé les systèmes de surveillance et intensifié les mesures de contrôle, avec des relevés biquotidiens et le déploiement d’équipes spécialisées sur le terrain.

Des simulations hydrologiques indiquent que les sept prochains jours pourraient connaître des évolutions importantes, avec des apports supplémentaires estimés à environ 620 millions de mètres cubes. Le barrage pourrait atteindre un débit de crue maximal de 3.163 mètres cubes par seconde, tandis que le débit de sortie pourrait grimper jusqu’à 1.377 mètres cubes par seconde, soit près de quatre fois le débit actuel.

Parallèlement, des cartes de zones inondables ont été élaborées afin d’anticiper les impacts potentiels en aval et de faciliter la mise en œuvre des mesures de prévention nécessaires pour protéger les populations et leurs biens.

Coordination des autorités

Dans ce contexte, le Ministère poursuit la mise en œuvre de l’ensemble des mesures destinées à garantir la sécurité des ouvrages hydrauliques, la régulation des apports en eau et la protection contre les inondations. Ces actions sont menées en coordination étroite avec les autorités locales et les différents intervenants concernés.

Les autorités assurent que la situation demeure sous contrôle grâce au suivi continu et aux opérations préventives engagées, visant à concilier gestion optimale des ressources hydriques et sécurité des populations.