Société

Mohammedia: déversement préventif de 5% des eaux du barrage Oued El Maleh

Au cours du mois de décembre 2025, un dispositif spécial avait été déployé par la Société régionale multiservices (SRM) de Mohammedia afin de prévenir les risques d'inondations, suite à de fortes précipitations.

Revue de presseÀ la suite de fortes précipitations ayant entraîné un remplissage maximum du barrage oued El Maleh, les autorités de Mohammedia ont procédé à une opération de lâcher d’eau partiel et graduel. Cette mesure technique vise à préserver l’intégrité de l’ouvrage et à sécuriser les zones avoisinantes, bien qu’elle réveille chez certains riverains le souvenir des inondations dévastatrices de 2002. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Ahdath Al Maghribia.

Par Hassan Benadad
Le 05/02/2026 à 19h17

Face à un remplissage exceptionnel consécutif aux récentes intempéries, la préfecture de Mohammedia a ordonné, le mardi 3 février dernier, le déversement maîtrisé de 5% des volumes retenus par le barrage Oued El Maleh. Cette manœuvre préventive a pour objectif de maintenir l’équilibre structurel de l’ouvrage et d’éviter tout risque de dépassement de sa capacité.

Les habitants riverains de l’oued, préalablement informés par les autorités, ont été invités à éviter toute proximité ou traversée du cours d’eau pendant la période de délestage, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce vendredi 6 février. Ce déversement, mené de manière graduelle et encadrée, s’est effectué en étroite coordination avec les services techniques locaux et sous le contrôle d’ingénieurs, dans le but d’orienter les flux vers la mer sans affecter les infrastructures ni menacer les localités proches.

L’état hydraulique du barrage fait l’objet d’une surveillance en temps réel, garantissant le respect des normes de sécurité en vigueur. Malgré ces précautions, une certaine appréhension persiste parmi les populations des douars avoisinants, où le souvenir des inondations de 2002 –liées à un dysfonctionnement technique du même barrage– reste vif. À l’époque, des quartiers entiers de Mohammedia et des environs avaient été submergés, occasionnant d’importants dégâts matériels.

Des acteurs de la société civile se sont associés aux autorités pour tenter d’apaiser les craintes, insistant sur le caractère contrôlé de l’opération et sur la différence entre les rumeurs et la réalité du terrain, indique Al Ahdath Al Maghribia. Rappelons que l’Oued El Maleh traverse les territoires de Sidi Moussa Ben Ali, Sidi Moussa Mejdoub, Chellalat, Ain Harrouda et Mohammedia, avant de se jeter dans l’océan Atlantique, à proximité de la raffinerie Samir.

Par Hassan Benadad
Le 05/02/2026 à 19h17
#Précipitations#Fortes pluies#déversement d'un barrage#Lâcher d'eau

Articles les plus lus

1
Avis d’expert: Ksar El Kébir, Sidi Slimane, Sidi Kacem... Tout ce qu’il faut savoir sur les crues qui sévissent au Maroc
2
Pourquoi les réserves de change ont bondi de 18% en 2025
3
À Ksar El Kébir, 54.000 habitants évacués: pourquoi la ville est sous les eaux et à quels risques faut-il s’attendre?
4
Difficultés d’approvisionnement en carburant dans plusieurs régions: des voix s’élèvent contre le mutisme du gouvernement et du GPM
5
Info360. Noureddine Bensouda quitte la TGR sur fond de tensions autour de la réforme des taxes locales
6
Tribune. Les habits neufs de l’empereur Tebboune
7
Casablanca: fin de la gratuité, bientôt une facturation au tonnage pour les grands producteurs de déchets
8
Le Polisario organisation terroriste, l’armement russe et promesses creuses d’Alger: le Sénat américain monte au créneau
Revues de presse

Voir plus