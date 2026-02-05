Société

Intempéries dans le Gharb: immersion au cœur d’un camp d’hébergement

Le camp d'hébergement Sidi Ayache Ouled Slama, à quelques kilomètres de Kénitra. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 05/02/2026 à 18h45

VidéoFace à la montée des eaux et aux inondations provoquées par les crues de l’Oued Sebou, les autorités ont mis en place un vaste camp d’urgence destiné à accueillir les populations évacuées. Visite guidée du site de Sidi Ayache Ouled Slama, à quelques kilomètres de Kénitra.

Situé à une quinzaine de kilomètres au nord de Kénitra, non loin de l’Oued Sebou, ce vaste centre d’hébergement a été installé à proximité immédiate d’un secteur où le fleuve a récemment commencé à sortir de son lit. L’ensemble des douars situés dans la zone à risque a reçu l’ordre d’évacuer habitations et terres agricoles menacées par les crues.

Dans l’urgence, les habitants ont dû abandonner la quasi-totalité de leurs biens, n’emportant avec eux que quelques effets vestimentaires. Très rapidement, un dispositif de secours a été déployé par la Protection civile et la Gendarmerie royale de Kénitra afin d’acheminer les sinistrés vers le campement.

«Nous avons passé la nuit dans le froid et sous la pluie avant que les secours n’interviennent», confie Khadija, habitante du douar Ouled Chkor, situé en bordure de l’Oued Sebou.

Le campement se compose de 500 tentes neuves, chacune équipée de matelas et de couvertures. Chaque unité peut accueillir en moyenne une dizaine de personnes. Sur place, les occupants ont exprimé leur reconnaissance au roi Mohammed VI pour le soutien apporté, saluant également les autorités locales pour la rapidité et l’ampleur du dispositif mis en place.

Lire aussi : Intempéries dans le Gharb: crues persistantes et évacuations d'urgence le long de l'oued Sebou

Dès les premières alertes liées à ces fortes perturbations météorologiques, le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’état-major général des Forces armées royales (FAR), a ordonné la mise en œuvre de ce dispositif d’urgence afin de venir en aide aux populations affectées par les intempéries.

À Sidi Ayache Ouled Slama, les tentes alignées racontent l’exode forcé de villages entiers. En attendant la décrue, ce campement est devenu un refuge provisoire, symbole d’une mobilisation rapide face à la colère imprévisible du Sebou.

#intempéries#Oued Sebou#Gharb#Inondations#Crues

