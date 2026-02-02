Intempéries: reprise des cours à Tanger-Assilah, suspension prolongée dans d’autres provinces de la région

Face aux conditions météorologiques exceptionnelles, plusieurs directions provinciales de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports ont annoncé des ajustements dans le calendrier scolaire. Ainsi, dans les provinces de Tétouan, Ouezzane et Al Hoceima, la suspension temporaire des cours a été prolongée jusqu’au mercredi 4 février, tandis que les établissements scolaires de la préfecture de Tanger-Assilah reprendront les cours en présentiel dès mardi 3 février.

La direction provinciale de Tanger-Assilah précise que cette reprise intervient après les recommandations de la cellule provinciale de veille et en coordination avec les autorités locales. Elle ajoute que la situation pourrait être réévaluée en fonction de l’évolution des conditions météorologiques.

À Tétouan, la suspension des cours est prolongée les 3 et 4 février. Cette décision tient compte du bulletin d’alerte annonçant des pluies intenses, de l’état des oueds et du relief montagneux de la province, conformément aux recommandations de la cellule provinciale de veille.

Dans la province d’Ouezzane, les cours seront également suspendus les 3 et 4 février, tant en milieu urbain qu’en milieu rural, en raison des perturbations climatiques et de la montée des eaux de plusieurs oueds et cours d’eau.

À Al Hoceima, la direction provinciale a pris la même décision pour les 3 et 4 février, dans le cadre de mesures préventives visant à garantir la sécurité des élèves, du personnel éducatif et des usagers des établissements scolaires et des internats.

Il est à rappeler que dans la province de Larache, les cours sont suspendus, du 2 au 7 février, dans tous les établissements scolaires publics et privés de la commune de Ksar El Kébir, avec activation de l’enseignement à distance pour rattraper les séances affectées par cette décision.

La direction provinciale de Chefchaouen avait, pour sa part, annoncé la suspension des cours, les 2 et 3 février, dans tous les établissements scolaires publics et privés de la province, afin de préserver la sécurité des élèves, du personnel éducatif et des usagers, précisant que la situation sera actualisée en fonction de l’évolution des conditions météorologiques.

Dans la préfecture de M’diq-Fnideq, la direction provinciale avait décidé de suspendre temporairement les cours, le 2 février, dans les établissements des communes d’Alleyine et de Belyounech, ainsi que, de manière exceptionnelle, à l’école Abou Bakr Seddik et au lycée Al Massira Al Khadra dans le quartier Bouzghal à M’diq, et à l’école Tarik Ibn Ziyad dans la commune de Fnideq, soulignant qu’elle suivra de près l’évolution de la situation météorologique, en coordination continue avec les cellules de veille, pour prendre toutes les mesures proactives nécessaires, afin de garantir la sécurité des élèves et du personnel éducatif et administratif.

Dans la province de Fahs-Anjra, la direction provinciale avait exhorté les directeurs d’établissements d’enseignement à prendre toutes les mesures proactives décidées par les cellules locales de veille concernant la suspension temporaire ou non des cours, les 2 et 3 février, en coordination avec les autorités locales, les associations de parents d’élèves et l’ensemble des partenaires.