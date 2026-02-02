Société

Météo. Pluies et averses avec de fortes rafales de vent sur la moitié nord du royaume ce lundi 2 février

De fortes averses orageuses sont attendues dans les provinces du Sud. (Photo d'illustration)

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 2 février 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/02/2026 à 05h57

-Temps assez froid sur les reliefs de l’Atlas, le Rif et les Hauts Plateaux.

-Pluies ou averses localement orageuses sur le Rif, le Tangerois, Loukkos, le Saiss, l’Atlas et ses plaines ouest, les plaines nord et centre, les plateaux de phosphates et d’Oulmes.

-Pluies éparses sur la rive méditerranéenne, le Souss, le nord de l’Oriental et près des côtes atlantiques sud.

-Chute de neige sur le Haut et le Moyen Atlas et le Rif.

-Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur le Rif, la Méditerranée, l’Oriental, l’Atlas, le sud-est et les plaines nord et centre.

-Température minimale de l’ordre de 0/5°c sur l’Atlas, de 4/9°c sur le Rif, le Saïss et les Hauts Plateaux, et de 10/16°c partout ailleurs.

-Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Cap Spartel et Tan-Tan devenant forte à très forte la matinée et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour lundi 2 février 2026:

- Oujda min 9 max 21

Bouarfa min 5 max 20

Al Hoceima min 8 max 17

Tétouan min 10 max 13

Sebta min 12 max 16

Mellilia min 12 max 18

Tanger min 12 max 15

Kénitra min 10 max 16

Rabat min 11 max 16

Casablanca min 11 max 16

El Jadida min 9 max 17

Settat min 9 max 12

Safi min 11 max 16

Khouribga min 6 max 11

Béni Mellal min 7 max 16

Marrakech min 8 max 19

Meknès min 8 max 13

Fès min 8 max 15

Ifrane min -1 max 8

Taounate min 8 max 13

Errachidia min 8 max 24

Ouarzazate min 8 max 21

Agadir min 12 max 16

Essaouira min 12 max 15

Laâyoune min 10 max 23

Es-Semara min 9 max 24

Dakhla min 12 max 20

Aousserd min 13 max 30

Lagouira min 15 max 25

Midelt min 3 max 15

