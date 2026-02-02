Météo. Pluies et averses avec de fortes rafales de vent sur la moitié nord du royaume ce lundi 2 février

De fortes averses orageuses sont attendues dans les provinces du Sud. (Photo d'illustration)

-Temps assez froid sur les reliefs de l’Atlas, le Rif et les Hauts Plateaux.

-Pluies ou averses localement orageuses sur le Rif, le Tangerois, Loukkos, le Saiss, l’Atlas et ses plaines ouest, les plaines nord et centre, les plateaux de phosphates et d’Oulmes.

-Pluies éparses sur la rive méditerranéenne, le Souss, le nord de l’Oriental et près des côtes atlantiques sud.

-Chute de neige sur le Haut et le Moyen Atlas et le Rif.

-Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur le Rif, la Méditerranée, l’Oriental, l’Atlas, le sud-est et les plaines nord et centre.

-Température minimale de l’ordre de 0/5°c sur l’Atlas, de 4/9°c sur le Rif, le Saïss et les Hauts Plateaux, et de 10/16°c partout ailleurs.

-Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Cap Spartel et Tan-Tan devenant forte à très forte la matinée et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour lundi 2 février 2026:

- Oujda min 9 max 21

– Bouarfa min 5 max 20

– Al Hoceima min 8 max 17

– Tétouan min 10 max 13

– Sebta min 12 max 16

– Mellilia min 12 max 18

– Tanger min 12 max 15

– Kénitra min 10 max 16

– Rabat min 11 max 16

– Casablanca min 11 max 16

– El Jadida min 9 max 17

– Settat min 9 max 12

– Safi min 11 max 16

– Khouribga min 6 max 11

– Béni Mellal min 7 max 16

– Marrakech min 8 max 19

– Meknès min 8 max 13

– Fès min 8 max 15

– Ifrane min -1 max 8

– Taounate min 8 max 13

– Errachidia min 8 max 24

– Ouarzazate min 8 max 21

– Agadir min 12 max 16

– Essaouira min 12 max 15

– Laâyoune min 10 max 23

– Es-Semara min 9 max 24

– Dakhla min 12 max 20

– Aousserd min 13 max 30

– Lagouira min 15 max 25

– Midelt min 3 max 15