Météo. Pluies et averses avec de fortes rafales de vent sur la moitié nord du royaume ce lundi 2 février

-Temps assez froid sur les reliefs de l’Atlas, le Rif et les Hauts Plateaux.
-Pluies ou averses localement orageuses sur le Rif, le Tangerois, Loukkos, le Saiss, l’Atlas et ses plaines ouest, les plaines nord et centre, les plateaux de phosphates et d’Oulmes.
-Pluies éparses sur la rive méditerranéenne, le Souss, le nord de l’Oriental et près des côtes atlantiques sud.
-Chute de neige sur le Haut et le Moyen Atlas et le Rif.
-Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur le Rif, la Méditerranée, l’Oriental, l’Atlas, le sud-est et les plaines nord et centre.
-Température minimale de l’ordre de 0/5°c sur l’Atlas, de 4/9°c sur le Rif, le Saïss et les Hauts Plateaux, et de 10/16°c partout ailleurs.
-Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Cap Spartel et Tan-Tan devenant forte à très forte la matinée et peu agitée à agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour lundi 2 février 2026:
- Oujda min 9 max 21
– Bouarfa min 5 max 20
– Al Hoceima min 8 max 17
– Tétouan min 10 max 13
– Sebta min 12 max 16
– Mellilia min 12 max 18
– Tanger min 12 max 15
– Kénitra min 10 max 16
– Rabat min 11 max 16
– Casablanca min 11 max 16
– El Jadida min 9 max 17
– Settat min 9 max 12
– Safi min 11 max 16
– Khouribga min 6 max 11
– Béni Mellal min 7 max 16
– Marrakech min 8 max 19
– Meknès min 8 max 13
– Fès min 8 max 15
– Ifrane min -1 max 8
– Taounate min 8 max 13
– Errachidia min 8 max 24
– Ouarzazate min 8 max 21
– Agadir min 12 max 16
– Essaouira min 12 max 15
– Laâyoune min 10 max 23
– Es-Semara min 9 max 24
– Dakhla min 12 max 20
– Aousserd min 13 max 30
– Lagouira min 15 max 25
– Midelt min 3 max 15