Intempéries: le ministère de l’Équipement et de l’Eau appelle les usagers de la route à faire preuve de vigilance

À Tanger, des arbres sont tombés à cause des fortes intempéries. (S.Kadry/Le360)

Face aux fortes précipitations et aux chutes de neige annoncées dans plusieurs provinces du Royaume, le ministère de l’Équipement et de l’Eau appelle l’ensemble des usagers de la route à redoubler de vigilance et à prendre toutes les précautions nécessaires pour leurs déplacements.

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau annonce que, suite au bulletin d’alerte météorologique émis par la Direction générale de la météorologie, des précipitations intenses sont attendues à partir de la nuit du lundi 2 février et jusqu’au mercredi 4 février.

Les fortes pluies orageuses toucheront plusieurs provinces: entre 40 et 150 mm à Chefchaouen, M’Diq-Fnideq, Tétouan, Tanger-Assilah, Ouezzane, Larache et Fahs-Anjra; entre 40 et 80 mm à Taounate et Al Hoceima; entre 25 et 60 mm à Taza et Kénitra; et entre 25 et 40 mm à Sidi Kacem, Ifrane, Moulay Yacoub, Sefrou, Fès, Khénifra, El Hajeb, Meknès, Beni Mellal, Azilal, Salé, Rabat, Khémisset et Sidi Slimane.

Par ailleurs, des chutes de neige importantes sont prévues sur les reliefs supérieurs à 1 .500 m, avec des épaisseurs estimées entre 40 et 60 cm pour Sefrou, Boulemane, Taza, Guercif, Ifrane, Midelt, Béni Mellal, Khénifra et Tinghir, et entre 10 et 40 cm à Al Haouz, Azilal, Ouarzazate, Chefchaouen et Al Hoceima.

Ces conditions météorologiques pourraient provoquer des perturbations sur certains axes routiers de ces provinces.

Ainsi, le ministère appelle les usagers de la route à faire preuve de la vigilance extrême lors de leurs déplacements à travers ces provinces durant cette période, à éviter les déplacements pendant la nuit et à se préparer avant le voyage par la vérification de l’état mécanique des véhicules (batterie, freins, éclairage, pression des pneus, balais d’essuie-glace, liquide lave glace, carburant en quantité suffisante et état du chauffage), précise la même source.

Il s’agit également d’être prudents, surtout au niveau des sections routières susceptibles d’être submergées notamment les points bas et les traversées de la route des oueds et chaâbas, d’éviter toute aventure de passer sur les radiers submersibles pendant les crues ainsi que l’excès de vitesse et tout dépassement ou manœuvre brusque, et de respecter la distance de sécurité entre les véhicules, poursuit la même source.

Dans ce contexte, le ministère met l’accent sur la nécessité de respecter les panneaux de signalisation et de se conformer aux instructions des autorités locales et des brigades sur place relevant des directions territoriales du ministère, et ce, afin d’assurer une circulation routière fluide.

Pour plus d’information, le ministère invite les usagers de la route à contacter le Centre de permanence de la Direction générale des routes au numéro de téléphone 0537711717.