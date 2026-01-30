Intempéries: les FAR déployées sur instructions royales

Les Forces Armées Royales déployant des tentes pour l’hébergement des populations touchées par les intempéries dans le nord. (S.Kadry/Le360)

Suite aux mauvaises conditions météorologiques que connait le royaume, le Roi, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces Armées Royales, a donné ses instructions aux Forces armées royales (FAR) pour intervenir immédiatement, à travers la mobilisation d’un ensemble de ressources humaines et logistiques.

Dans ce cadre, et en coordination avec le ministère de l’Intérieur et les autorités locales, il a été procédé au déploiement des unités d’intervention appuyées de matériels, d’équipements et d’engins nécessaires au transport des populations touchées et à leur hébergement, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.