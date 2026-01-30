Société

Intempéries: les FAR déployées sur instructions royales

Les Forces Armées Royales déployant des tentes pour l’hébergement des populations touchées par les intempéries dans le nord. (S.Kadry/Le360)

Sur hautes instructions royales, les Forces armées royales ont déployé des unités d’intervention dotées de moyens logistiques et d’équipements adaptés, afin d’assurer l’évacuation, le transport et l’hébergement des populations touchées par les intempéries.

Suite aux mauvaises conditions météorologiques que connait le royaume, le Roi, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces Armées Royales, a donné ses instructions aux Forces armées royales (FAR) pour intervenir immédiatement, à travers la mobilisation d’un ensemble de ressources humaines et logistiques.

Dans ce cadre, et en coordination avec le ministère de l’Intérieur et les autorités locales, il a été procédé au déploiement des unités d’intervention appuyées de matériels, d’équipements et d’engins nécessaires au transport des populations touchées et à leur hébergement, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

#intempéries#Inondations#pluies#Instructions royales#FAR

