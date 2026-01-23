Intempéries. Fortes pluies et neige: appel à la prudence sur les routes

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau a appelé les usagers de la route à observer un ensemble de mesures de prévention afin de garantir leur sécurité, suite au bulletin d’alerte météorologique émis par la Direction générale de la météorologie, annonçant de fortes pluies orageuses accompagnées d’importantes précipitations dans plusieurs provinces du Royaume.

Dans des situations météorologiques marquées notamment par de fortes pluies orageuses qui coïncident avec le début des vacances scolaires et afin d’assurer la sécurité des usagers de la route, le ministère exhorte les usagers de la route à reporter leur voyage à travers ces provinces durant cette période, sauf en cas de nécessité et éviter les déplacements pendant la nuit, indique le ministère de l’Équipement et de l’Eau, dans un communiqué.

De même, le ministère encourage également les usagers à se préparer avant le voyage par la vérification de l’état mécanique des véhicules (batterie, freins, éclairage, pression des pneus, balais d’essuie-glace, liquide lave glace, carburant en quantité suffisante et état du chauffage, etc.), ainsi qu’à être vigilants, notamment au niveau des sections routières susceptibles d’être submergées, notamment les points bas et les traversées de la route des oueds et chaâbas, tout en appelant à éviter de passer sur les radiers submersibles pendant les crues, d’éviter l’excès de vitesse et tout dépassement ou manœuvre brusque ainsi que de respecter la distance de sécurité entre les véhicules.

Le ministère met l’accent sur la nécessité de respecter les panneaux de signalisation et de se conformer aux instructions des autorités locales et des brigades sur place relevant des directions territoriales du ministère afin d’assurer une circulation routière fluide.

Et de rappeler le bulletin d’alerte météorologique émis par la Direction générale de la météorologie, qui prévoit de fortes pluies orageuses avec des pluviométries comprises entre 60 et 100mm au niveau des provinces de Tétouan, Larache, Chefchaouen, Ouezzane, Taounate, Al Hoceima, Taza, Kenitra, Tanger-Asilah, Fahs-Anjra, Moulay Yacoub, Khenifra, Meknes, Khemisset, Ifrane, Sefrou, Sidi Kacem et Sidi Slimane, entre 50 et 65mm au niveau des provinces de Beni Mellal, Azilal, El Hajeb, Fès, Mdiq-Fnideq et Driouch et entre 20 et 40mm au niveau des provinces de Rabat, Salé, Skhirat-Témara, Benslimane, Mohammédia, Mediouna, Berrechid, Casablanca, Nouaceur, Berrechid, Settat et Al Haouz.

Aussi, des chutes de neige denses sont prévues sur les reliefs dépassant les 1.200m avec des épaisseurs comprises entre 20 et 50cm au niveau des provinces de Séfrou, Taza, Guercif, Boulemane, Ifrane, Midelt, Beni Mellal, Azilal, Khénifra, Tinghir, Ouarzazate et Al Haouz et entre 5 et 15cm au niveau des provinces de Chefchaouen, Al Hoceima, Taourirt et Chichaoua, et ce, à partir de la nuit de jeudi 22 au lundi 26 janvier, certains axes routiers relevant de ces provinces peuvent connaître des perturbations de la circulation, souligne-t-on.

Pour toute information complémentaire, le Centre de permanence de la Direction générale des routes est joignable au 05.37.71.17.17.