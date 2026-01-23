Société

Météo. Chutes de neige sur le Rif et l’Atlas et fortes pluies sur plusieurs provinces du Royaume ce vendredi 23 janvier

Site archéologique de Volubilis, ancienne ville romaine située à une trentaine de kilomètres au nord de Meknès. Elle abrite les vestiges romains les mieux conservés d'Afrique du Nord. Ses principaux monuments ont été construits aux IIe et IIIe siècles. Le site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 23 janvier 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/01/2026 à 06h00

Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas et le Rif à partir de 1100 m et sur les hauts plateaux orientaux à partir de 1200 m.

– Fortes pluies et averses orageuses sur le Tangérois, Loukkos, le Rif, la Méditerranée, le Nord de l’Oriental, le Moyen et le Haut Atlas et ses régions Ouest voisines, le Saïss, les plaines atlantiques au nord d’Essaouira.

– Ciel nuageux avec pluies sur le Souss et le nord des provinces sahariennes.

– Ciel passagèrement nuageux avec pluies faibles sur le sud de l’Oriental et les provinces Sud.

– Temps assez froid sur les reliefs de l’Atlas.

– Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur le Tangérois, les plaines atlantiques nord, la Méditerranée, l’Oriental, l’Atlas, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Températures minimales de l’ordre de -04/-01°C sur le Haut et le Moyen Atlas, de -02/06°C sur le Rif et les hauts plateaux, de 12/16°C sur le Sud et près des côtes et de 08/12°C partout ailleurs.

– Température diurne en hausse sur le sud de l’Oriental et les provinces sahariennes et en légère baisse partout ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit, forte à très forte au nord de Tarfaya et peu agitée à agitée au sud de Tarfaya.

Lire aussi : Alerte météo. Chutes de neige, fortes pluies et rafales de vent de jeudi à samedi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 23 janvier 2026:

Oujda min 10 max 14

Bouarfa min 07 max 14

Al Hoceima min 13 max 15

Tétouan min 12 max 15

Sebta min 12 max 15

Mellilia min 11 max 15

Tanger min 11 max 15

Kénitra min 14 max 16

Rabat min 12 max 15

Casablanca min 13 max 15

El Jadida min 14 max 17

Settat min 11 max 14

Safi min 14 max 16

Khouribga min 06 max 11

Béni Mellal min 09 max 14

Marrakech min 10 max 18

Meknès min 10 max 13

Fès min 11 max 14

Ifrane min 01 max 06

Taounate min 10 max 12

Errachidia min 06 max 17

Ouarzazate min 06 max 18

Agadir min 12 max 17

Essaouira min 13 max 17

Laâyoune min 15 max 21

Es-Semara min 14 max 22

Dakhla min 13 max 18

Aousserd min 12 max 22

Lagouira min 15 max 20

Midelt min 03 max 10.

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/01/2026 à 06h00
#DGM#Météo#Météorologie#neige#Climat#températures

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

À Genève, la planète au chevet de la pollution plastique

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: comment le bouleversement climatique entretient et alimente les maladies infectieuses

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: activités humaines et bouleversement climatique menacent les zones humides les mieux préservées d’Équateur

Articles les plus lus

1
Finale de la CAN: non, Sadio Mané n’est pas le héros que vous croyez
2
Le roi Mohammed VI salue l’unité nationale et l’élan populaire autour de la CAN
3
Barrages: 144 Mm³ supplémentaires en trois jours, le taux de remplissage atteint 48,6%
4
Sur instruction du Roi, Nasser Bourita signe la Charte constitutive du Conseil de Paix
5
Amélioration des réserves en eau: pourquoi l’euphorie doit rester mesurée, selon un expert
6
Hausse des frais de scolarité: la colère monte au sein des établissements français au Maroc après les décisions de l’AEFE
7
Algérie: du Sahara à la CAN, chronique d’un pays qui ne perd jamais… sauf face au réel
8
Finale de la CAN: seule une sanction exemplaire du Sénégal peut éviter que l’on assassine une deuxième fois le football
Revues de presse

Voir plus