Météo. Chutes de neige sur le Rif et l’Atlas et fortes pluies sur plusieurs provinces du Royaume ce vendredi 23 janvier

Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas et le Rif à partir de 1100 m et sur les hauts plateaux orientaux à partir de 1200 m.

– Fortes pluies et averses orageuses sur le Tangérois, Loukkos, le Rif, la Méditerranée, le Nord de l’Oriental, le Moyen et le Haut Atlas et ses régions Ouest voisines, le Saïss, les plaines atlantiques au nord d’Essaouira.

– Ciel nuageux avec pluies sur le Souss et le nord des provinces sahariennes.

– Ciel passagèrement nuageux avec pluies faibles sur le sud de l’Oriental et les provinces Sud.

– Temps assez froid sur les reliefs de l’Atlas.

– Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur le Tangérois, les plaines atlantiques nord, la Méditerranée, l’Oriental, l’Atlas, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Températures minimales de l’ordre de -04/-01°C sur le Haut et le Moyen Atlas, de -02/06°C sur le Rif et les hauts plateaux, de 12/16°C sur le Sud et près des côtes et de 08/12°C partout ailleurs.

– Température diurne en hausse sur le sud de l’Oriental et les provinces sahariennes et en légère baisse partout ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit, forte à très forte au nord de Tarfaya et peu agitée à agitée au sud de Tarfaya.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 23 janvier 2026:

– Oujda min 10 max 14

– Bouarfa min 07 max 14

– Al Hoceima min 13 max 15

– Tétouan min 12 max 15

– Sebta min 12 max 15

– Mellilia min 11 max 15

– Tanger min 11 max 15

– Kénitra min 14 max 16

– Rabat min 12 max 15

– Casablanca min 13 max 15

– El Jadida min 14 max 17

– Settat min 11 max 14

– Safi min 14 max 16

– Khouribga min 06 max 11

– Béni Mellal min 09 max 14

– Marrakech min 10 max 18

– Meknès min 10 max 13

– Fès min 11 max 14

– Ifrane min 01 max 06

– Taounate min 10 max 12

– Errachidia min 06 max 17

– Ouarzazate min 06 max 18

– Agadir min 12 max 17

– Essaouira min 13 max 17

– Laâyoune min 15 max 21

– Es-Semara min 14 max 22

– Dakhla min 13 max 18

– Aousserd min 12 max 22

– Lagouira min 15 max 20

– Midelt min 03 max 10.