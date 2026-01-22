Alerte météo. Chutes de neige, fortes pluies et rafales de vent de jeudi à samedi dans plusieurs provinces

Des chutes de neige (15-30 cm) sont prévues, ce jeudi de 09h00 à 13h00, dans les provinces de Taza, Guercif, Sefrou, Boulemane et Midelt, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Durant la même période, des chutes de neige entre 10 et 15 cm sont enregistrées dans les provinces d’Ifrane et Azilal, et entre 5 et 10 cm dans les provinces d’Al Hoceima, Béni Mellal, Taroudant, Al Haouz, Tinghir et Ouarzazate.

Par ailleurs, de fortes pluies avec risque d’orages (20-40 mm) sont prévues jeudi de 09h00 à 13h00 dans les provinces de Sefrou, Boulemane, Ifrane, Taza, Azilal, Béni Mellal, Khénifra et Midelt.

Le même phénomène, avec des cumuls pluviométriques variant entre 70 et 100 mm, concernera, de vendredi à minuit à samedi à 23h00, les provinces de Tanger, Tétouan, Larache, Kénitra, Chefchaouen, Al Hoceima, Ouezzane, Fahs-Anjra, Taza, Taounate, Sefrou, Moulay Yaâcoub, Meknès, Ifrane, Khénifra, Midelt, Béni Mellal et Azilal.

Aussi, des rafales de vent allant de 75 à 90 km/h sont prévues ce jeudi de 09h00 à 13h00 dans les provinces de Kénitra, Larache, Tanger-Assilah, Fahs-Anjra, M’diq-Fnideq, Tétouan, Chefchaouen, Al Hoceima, Taza, Driouech, Guercif, Jerada, Taourirt, Boulemane, Sefrou, Berkane, Oujda, Nador, Figuig, Midelt, Fès, El Hajeb, Ifrane, Tinghir, Ouarzazate, Tata, Tiznit, Sidi Ifni et Guelmim.