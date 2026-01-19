Pluie, neige et froid… à quelle météo faut-il s’attendre cette semaine?

Selon les prévisions, plusieurs dépressions actives en provenance de l’océan Atlantique traverseront le pays, accompagnées de masses d’air froid en altitude. Cette configuration favorisera des précipitations parfois soutenues, des chutes de neige sur les zones montagneuses et des rafales de vent localement fortes, affectant aussi bien le nord que l’intérieur du Royaume, apprend-on auprès de la DGM.

La journée de lundi marque l’installation effective de l’instabilité. Des pluies touchent plusieurs régions, tandis que le froid s’impose sur les reliefs de l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les hauts plateaux. Des chutes de neige sont observées sur le Haut et le Moyen Atlas ainsi que sur les hauts plateaux orientaux, avec quelques flocons sur le Rif.

Le ciel reste souvent nuageux sur les plaines nord et centrales, la région orientale et les zones montagneuses. Des vents parfois forts soufflent, notamment dans l’Est, le Sud-Est et sur la façade méditerranéenne, provoquant localement des soulèvements de poussière.

Mardi: pluies et neige persistent, le froid s’intensifie

Mardi, la situation se maintient avec un temps froid à très froid en zone montagneuse. Les chutes de neige se poursuivent sur le Haut et le Moyen Atlas ainsi que sur le Rif, atteignant par endroits les hauts plateaux. Les pluies concernent les plaines atlantiques au nord d’Essaouira, Tanger, le Loukkos, le Saïss et les versants ouest de l’Atlas.

Des précipitations plus faibles touchent également la région orientale et le nord-ouest des provinces du Sud. Les vents restent soutenus dans plusieurs régions, tandis que les températures minimales chutent nettement, pouvant atteindre jusqu’à –9 °C sur les reliefs.

Mercredi s’inscrit dans la continuité des journées précédentes. Les chutes de neige se maintiennent sur les reliefs de l’Atlas et du Rif, alors que des pluies parfois accompagnées d’orages affectent les régions situées au nord d’Essaouira, le Saïss et les zones montagneuses. Des pluies faibles concernent les côtes méditerranéennes, le Souss, l’est du pays et le nord-ouest des provinces du Sud. Les vents relativement forts à forts soufflent sur plusieurs régions du Nord et de l’Est.

À partir de jeudi, et jusqu’au week-end, le temps demeure instable. Les chutes de neige devraient se poursuivre sur l’Atlas, le Rif et la région orientale jusqu’à samedi, tandis que les conditions resteront favorables aux pluies et aux averses sur la moitié nord du pays. Le froid persiste sur les reliefs, le Sud-Est et les hauts plateaux, bien qu’une hausse progressive des températures en journée soit attendue.