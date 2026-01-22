Société

Voici les hauteurs de pluie enregistrées durant les dernières 24 heures

De la pluie à Rabat, le 12 mars 2025.

De fortes précipitations ont été relevées dans plusieurs villes ces dernières 24 heures, avec Tanger en tête des cumuls (42 mm), d’après la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par La Rédaction
Le 22/01/2026 à 11h30

Des précipitations soutenues ont touché plusieurs villes au cours des dernières 24 heures. Tanger affiche le cumul le plus élevé avec 42 mm de pluie, devançant Ifrane (20 mm), Chefchaouen (18 mm) et Larache (13 mm), selon les relevés de la Direction générale de la météorologie (DGM).

Kénitra et El Jadida ont enregistré 8 mm, Ben Slimane 7 mm, Settat 6 mm, et Mohammedia 5 mm. Les villes de Casablanca, Rabat, Khouribga et Béni Mellal ont chacune reçu 4 mm.

Les cumuls ont été plus faibles dans d’autres localités, avec 3 mm relevés à Taza, Salé, Nouaceur, Tit Mellil et Meknès, tandis que Taroudant, Sidi Slimane, Safi et Oujda n’ont enregistré qu’un millimètre de pluie.

