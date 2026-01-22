Société

Intempéries: le ministère de l’Équipement appelle les usagers de la route à redoubler de vigilance

L'autoroute A3, reliant Casablanca à Agadir, en passant par le nord-ouest de Marrakech.

En raison de fortes pluies orageuses et de chutes de neige prévues dans plusieurs régions, le ministère de l’Équipement et de l’Eau exhorte les automobilistes à faire preuve d’une extrême vigilance, alors que plusieurs axes pourraient connaître des perturbations du trafic entre la nuit de jeudi et le lundi.

Par Le360 (avec MAP)
Le 22/01/2026 à 19h00

Le ministère l’Équipement et de l’Eau a appelé l’ensemble des usagers de la route à faire preuve de la plus grande vigilance et à respecter strictement les règles de conduite dans leurs déplacements durant les nuits de jeudi à lundi, certains axes routiers pouvant connaitre des perturbations de trafic en raison des fortes pluies et des chutes de neige attendues dans certaines provinces.

Selon un bulletin d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie, de fortes pluies orageuses avec des pluviométries comprises entre 20 et 100 mm sont prévues au niveau de plusieurs provinces du Royaume, tandis que des chutes de neige denses sur les reliefs dépassant les 1.200 m avec des épaisseurs comprises entre 5 et 50 cm concerneront des provinces situées dans le Grand et Moyen Atlas, les reliefs du Rif et le haut de l’Oriental.

Dans de telles situations météorologiques, qui coïncident avec le début des vacances scolaires et afin d’assurer la sécurité des usagers de la route, le ministère de l’Équipement et de l’Eau exhorte, dans un communiqué, les usagers de la route à reporter leur voyage à travers ces provinces durant cette période, sauf en cas de nécessité et d’éviter les déplacements pendant la nuit.

Lire aussi : Alerte météo. Chutes de neige, fortes pluies et rafales de vent de jeudi à samedi dans plusieurs provinces

Le ministère appelle les usagers de la route à se préparer avant le voyage par la vérification de l’état mécanique des véhicules à savoir batterie, freins, éclairage, pression des pneus, balais d’essuie-glace, liquide lave glace, carburant en quantité suffisante et état du chauffage, ainsi qu’à être vigilants surtout au niveau des sections routières susceptibles d’être submergées notamment les points bas et les traversées des oueds et chaâbas, rappelle la même source.

Il recommande également d’éviter toute aventure de passer sur les radiers submersibles pendant les crues, de s’abstenir de tout excès de vitesse et tout dépassement ou manœuvre brusque et de respecter la distance de sécurité entre les véhicules.

En outre, le ministère insiste sur la nécessité de respecter les panneaux de signalisation et de se conformer aux instructions des autorités locales et des brigades sur place relevant des directions territoriales du ministère, et ce, afin d’assurer une circulation routière fluide.

Pour plus d’information, le ministère invite les usagers à contacter le Centre de permanence de la Direction générale des routes au 05 37 71 17 17.

Par Le360 (avec MAP)
Le 22/01/2026 à 19h00
#intempéries#Ministère de l'Equipement et de l'Eau#recommandations#alerte météo

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Suspension des liaisons maritimes entre Tarifa et Tanger en raison des intempéries

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Intempéries: suspension des cours lundi à Essaouira, Tiznit et Chtouka Aït Baha

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Intempéries à Essaouira: mobilisation continue pour l’évacuation des eaux pluviales

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Intempéries: le phénomène de la «goutte froide» expliqué par le climatologue Saïd Karouk

Articles les plus lus

1
Le roi Mohammed VI salue l’unité nationale et l’élan populaire autour de la CAN
2
Barrages: 144 Mm³ supplémentaires en trois jours, le taux de remplissage atteint 48,6%
3
Sur instruction du Roi, Nasser Bourita signe la Charte constitutive du Conseil de Paix
4
Amélioration des réserves en eau: pourquoi l’euphorie doit rester mesurée, selon un expert
5
Hausse des frais de scolarité: la colère monte au sein des établissements français au Maroc après les décisions de l’AEFE
6
Algérie: du Sahara à la CAN, chronique d’un pays qui ne perd jamais… sauf face au réel
7
Finale de la CAN: seule une sanction exemplaire du Sénégal peut éviter que l’on assassine une deuxième fois le football
8
Le retour de la pluie au Maroc: le climatologue Mohammed Said Karrouk décrypte les dérèglements climatiques et la fragilité des infrastructures
Revues de presse

Voir plus