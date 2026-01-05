Intempéries: suspension des cours lundi à Essaouira, Tiznit et Chtouka Aït Baha

Les cours ont été suspendus, à titre préventif et exceptionnel, lundi 5 janvier dans l’ensemble des établissements scolaires relevant des provinces d’Essaouira, Tiznit et Chtouka Aït Baha.

Selon des communiqués officiels des directions provinciales du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, cette suspension concerne l’ensemble des établissements scolaires, tous niveaux confondus, dans les provinces d’Essaouira, de Chtouka Aït Baha et de Tiznit. La mesure s’applique aussi bien aux établissements publics qu’aux établissements privés.

La décision fait suite au bulletin d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie (DGM), faisant état de précipitations abondantes et de vents forts susceptibles d’affecter la sécurité des élèves, des cadres pédagogiques et administratifs, ainsi que le fonctionnement normal des établissements scolaires.

Les mêmes sources indiquent que la suspension des cours s’inscrit dans le cadre des actions préventives recommandées par les comités provinciaux de veille. Elle a été prise en étroite coordination avec les autorités locales et l’ensemble des intervenants concernés, après une évaluation de la situation au niveau de chaque province.