Vigilance rouge à Essaouira: risques de tempête et fortes pluies

À la suite d’une alerte rouge émise par la Direction générale de la météorologie, la commission provinciale de vigilance d’Essaouira a tenu une réunion de coordination afin d’évaluer la situation météorologique actuelle et de renforcer la coopération entre les différents intervenants. L’objectif est d’anticiper et de gérer les risques potentiels liés aux vents violents, à la haute mer et aux fortes pluies prévues vendredi et samedi dans la province.

Au cours de cette réunion, un appel a été lancé pour une mobilisation générale garantissant une intervention rapide et efficace sur le terrain, avec une vigilance constante et la plus grande prudence afin de protéger les citoyens et leurs biens, notamment dans les zones rurales. Une attention particulière a été portée au port d’Essaouira, avec l’interdiction de toute navigation et la sécurisation des mouillages.

La ville d'Essaouira se prépare à accueillir une alerte météorologique de niveau rouge

Il a également été souligné que la Société régionale multiservices Marrakech-Safi (SRM Marrakech-Safi), la Protection civile, la Gendarmerie royale et les Forces auxiliaires restent en état d’alerte maximale, avec une mobilisation des ressources humaines et logistiques nécessaires pour assurer la sécurité des habitants et des infrastructures de la province.