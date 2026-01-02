Intempéries: réunion du Comité provincial de veille d’Essaouira

Présidée par le gouverneur de la province d’Essaouira, Mohammed Rachid, cette réunion de coordination a été consacrée à l’évaluation de la situation météorologique actuelle et au renforcement de la coordination entre les différents intervenants afin d’anticiper et de gérer les risques potentiels liés aux vents violents, à la forte houle et aux fortes précipitations prévues vendredi et samedi dans cette partie du territoire national.

À cette occasion, Mohammed Rachid a appelé l’ensemble des services concernés à une mobilisation tous azimuts, en assurant une intervention rapide et efficace sur le terrain ainsi qu’une veille constante, soulignant l’importance d’une vigilance continue pour garantir la sécurité des citoyens et la protection de leurs biens, notamment dans les zones rurales.

Une attention particulière a été accordée au port d’Essaouira, avec des instructions données à la Délégation provinciale de la pêche maritime et aux services de l’Agence nationale des ports (ANP) pour interdire la navigation et garantir l’amarrage sécurisé des embarcations, en vue de préserver la sécurité des marins, a-t-il indiqué.

De même, le gouverneur a appelé les services de la Société régionale multiservices (SRM) Marrakech-Safi à Essaouira, de la Protection civile, de la Gendarmerie royale et des Forces auxiliaires, à maintenir un état d’alerte maximale, notamment en milieu rural, afin de faire face à d’éventuelles inondations ou coupures du courant électrique.

Dans une déclaration à la presse, le chef du service de gestion des risques naturels et de l’environnement à la province d’Essaouira, Jilali Boualba, a fait savoir que cette rencontre a permis d’évaluer la situation, de mesurer le degré de préparation des différents intervenants et de coordonner les mesures préventives et immédiates à mettre en œuvre afin de limiter les effets potentiels des inondations.

Parmi les principales mesures retenues figurent la mobilisation de l’ensemble des ressources humaines et moyens logistiques disponibles, ainsi que le renforcement des mécanismes de coordination et d’intervention, en vue de garantir la protection des populations, la préservation des biens publics et privés et la sécurité des infrastructures et des installations vitales à l’échelle provinciale, a-t-il précisé.

Pour rappel, la DGM a indiqué dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance rouge que de fortes pluies principalement sur les reliefs (80 à 120mm) sont attendues, du vendredi à 17h00 au samedi à 23h00, dans les provinces d’Agadir Ida-Outanane, Taroudant et Essaouira.