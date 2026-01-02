Intempéries: le ministère du Transport exhorte les usagers à la prudence sur les routes

Le ministère du Transport et de la Logistique a appelé l’ensemble des professionnels du transport public de voyageurs, du transport de marchandises et du transport scolaire, ainsi que tous les usagers de la route, à faire preuve de la plus grande vigilance et à respecter strictement les règles de circulation et de sécurité routière lors de leurs déplacements durant le week-end.

Les bulletins d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie prévoient des conditions météorologiques instables vendredi et durant le week-end, caractérisées par de fortes rafales de vent, des pluies fortes à très fortes, notamment dans les régions montagneuses, ainsi que des chutes de neige dans plusieurs provinces du Royaume, rappelle le ministère dans un communiqué.

À cet égard, de fortes rafales de vent d’intensité variable sont prévues dans les provinces et préfectures d’Al Haouz et Chichaoua, d’El Jadida, Safi, Sidi Bennour, Essaouira, Midelt et Azilal, ainsi que dans les provinces de Youssoufia, Figuig, Jerada, Oujda-Angad, Taourirt, El Kelâa des Sraghna, Marrakech, Rehamna, Agadir Ida-Outanane et Taroudant, précise la même source.

De très fortes précipitations pluvieuses, notamment sur les reliefs, sont également attendues dans les provinces et préfectures d’Agadir Ida-Outanane, Taroudant et Essaouira, tandis que des pluies fortes sont prévues dans les provinces et préfectures de Safi, Sidi Bennour, El Jadida, Chtouka Aït Baha, Inezgane-Aït Melloul, Tiznit, Chichaoua, Al Haouz et Youssoufia, souligne le communiqué, ajoutant que des chutes de neige sont attendues à partir de 1.600 mètres d’altitude dans les provinces et préfectures de Midelt, Tinghir, Azilal, Ouarzazate, Al Haouz, Taroudant et Chichaoua.

Dans ce contexte, le ministère recommande de reporter les déplacements non indispensables, en particulier dans les zones concernées par ces perturbations météorologiques, et invite les usagers de la route, notamment les conducteurs d’autocars de transport de voyageurs, de camions de transport de marchandises et de véhicules de transport scolaire, à suivre l’évolution de la situation météorologique avant et pendant leurs déplacements et à s’informer sur l’état du réseau routier.

Ces conditions climatiques aggravent les risques d’accidents de la circulation. Elles imposent le strict respect des règles de sécurité routière, met en garde le même département. Il est essentiel de veiller au bon état technique des véhicules, d’adapter la vitesse aux conditions météorologiques et à l’état de la chaussée, et de respecter les distances de sécurité. Il est également recommandé d’éviter les dépassements et manœuvres brusques, et de redoubler de prudence en cas de visibilité réduite ou de circulation sur des routes mouillées ou enneigées.

Il insiste en outre sur la nécessité de faire preuve d’une extrême prudence lors du franchissement des ponts et des tronçons routiers sensibles, de se conformer à la signalisation routière et aux instructions des autorités compétentes, et en s’abstenant strictement de traverser les oueds et cours d’eau en crue.

Enfin, le ministère renouvelle son appel à l’ensemble des usagers de la route à faire preuve de responsabilité et de discipline, afin d’assurer la sécurité de leurs déplacements et de préserver des vies humaines sur l’ensemble du réseau routier national.