Société

Intempéries: le ministère du Transport exhorte les usagers à la prudence sur les routes

La ville d’Errachidia sous la pluie.

Face à des conditions météorologiques instables annoncées ce week-end, le ministère du Transport appelle l’ensemble des usagers de la route à la plus grande vigilance afin de prévenir tout risque d’accident.

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/01/2026 à 14h40

Le ministère du Transport et de la Logistique a appelé l’ensemble des professionnels du transport public de voyageurs, du transport de marchandises et du transport scolaire, ainsi que tous les usagers de la route, à faire preuve de la plus grande vigilance et à respecter strictement les règles de circulation et de sécurité routière lors de leurs déplacements durant le week-end.

Les bulletins d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie prévoient des conditions météorologiques instables vendredi et durant le week-end, caractérisées par de fortes rafales de vent, des pluies fortes à très fortes, notamment dans les régions montagneuses, ainsi que des chutes de neige dans plusieurs provinces du Royaume, rappelle le ministère dans un communiqué.

À cet égard, de fortes rafales de vent d’intensité variable sont prévues dans les provinces et préfectures d’Al Haouz et Chichaoua, d’El Jadida, Safi, Sidi Bennour, Essaouira, Midelt et Azilal, ainsi que dans les provinces de Youssoufia, Figuig, Jerada, Oujda-Angad, Taourirt, El Kelâa des Sraghna, Marrakech, Rehamna, Agadir Ida-Outanane et Taroudant, précise la même source.

Lire aussi : Météo agitée: pluies, rafales de vent et refroidissement au programme à partir de ce vendredi

De très fortes précipitations pluvieuses, notamment sur les reliefs, sont également attendues dans les provinces et préfectures d’Agadir Ida-Outanane, Taroudant et Essaouira, tandis que des pluies fortes sont prévues dans les provinces et préfectures de Safi, Sidi Bennour, El Jadida, Chtouka Aït Baha, Inezgane-Aït Melloul, Tiznit, Chichaoua, Al Haouz et Youssoufia, souligne le communiqué, ajoutant que des chutes de neige sont attendues à partir de 1.600 mètres d’altitude dans les provinces et préfectures de Midelt, Tinghir, Azilal, Ouarzazate, Al Haouz, Taroudant et Chichaoua.

Dans ce contexte, le ministère recommande de reporter les déplacements non indispensables, en particulier dans les zones concernées par ces perturbations météorologiques, et invite les usagers de la route, notamment les conducteurs d’autocars de transport de voyageurs, de camions de transport de marchandises et de véhicules de transport scolaire, à suivre l’évolution de la situation météorologique avant et pendant leurs déplacements et à s’informer sur l’état du réseau routier.

Ces conditions climatiques aggravent les risques d’accidents de la circulation. Elles imposent le strict respect des règles de sécurité routière, met en garde le même département. Il est essentiel de veiller au bon état technique des véhicules, d’adapter la vitesse aux conditions météorologiques et à l’état de la chaussée, et de respecter les distances de sécurité. Il est également recommandé d’éviter les dépassements et manœuvres brusques, et de redoubler de prudence en cas de visibilité réduite ou de circulation sur des routes mouillées ou enneigées.

Il insiste en outre sur la nécessité de faire preuve d’une extrême prudence lors du franchissement des ponts et des tronçons routiers sensibles, de se conformer à la signalisation routière et aux instructions des autorités compétentes, et en s’abstenant strictement de traverser les oueds et cours d’eau en crue.

Enfin, le ministère renouvelle son appel à l’ensemble des usagers de la route à faire preuve de responsabilité et de discipline, afin d’assurer la sécurité de leurs déplacements et de préserver des vies humaines sur l’ensemble du réseau routier national.

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/01/2026 à 14h40
#intempéries#routes#prudence#Accident

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Alerte météo. Fortes pluies, chutes de neige et rafales de vent, vendredi et samedi, dans plusieurs provinces

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Intempéries au Maroc: le ministère de l’Intérieur appelle à une vigilance accrue

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Niveau de vigilance rouge: Suspension des cours à Essaouira et Agadir Ida-Outanane

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Météo agitée: pluies, rafales de vent et refroidissement au programme à partir de ce vendredi

Articles les plus lus

1
Intempéries au Maroc: le ministère de l’Intérieur appelle à une vigilance accrue
2
Si vous roulez en Espagne, le gyrophare désormais obligatoire à partir de ce 1er janvier 2026
3
Sahara: Abdelmadjid Tebboune s’enfonce dans le déni
4
Barrages: 537 millions de m³ d’eau supplémentaires en cinq jours, le taux de remplissage passe à 39,2%
5
Les dernières pluies peuvent-elles compenser des années de déficit hydrique?
6
Regragui et la théorie du bouc émissaire
7
Le tant attendu zoo de Aïn Sebaâ fait ce mardi son grand retour, pour le plus grand bonheur des Casablancais
8
Routes, parkings, infrastructures maritimes: Casablanca a multiplié ses grands chantiers en 2025
Revues de presse

Voir plus