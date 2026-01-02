Météo agitée: pluies, rafales de vent et refroidissement au programme à partir de ce vendredi

À compter de ce vendredi 2 janvier et jusqu’au début de la semaine prochaine, le Maroc sera concerné par une nouvelle perturbation d’origine atlantique. Celle-ci est liée à l’arrivée d’une dépression active et intense, baptisée tempête Francis dans le cadre du système européen de dénomination, apprend-on auprès de la Direction météorologique du Maroc.

Ce système dépressionnaire est associé à une intrusion d’air froid en altitude, celle-ci entrera en interaction avec des masses d’air atlantiques humides, advectées par un courant océanique plus chaud en provenance du Sud, explique la DGM.

Lire aussi : Pluies, neige et temps instable... À quelle météo faut-il s’attendre cette semaine?

Les effets de cette dépression se traduisent par un temps fortement perturbé sur plusieurs régions. Résultat: des vents forts à parfois violents souffleront, avec des rafales pouvant atteindre 90 à 100 km/h, notamment sur les plaines atlantiques, les reliefs de l’Atlas, l’Oriental ainsi que le nord des provinces du Sud.

Les précipitations s’annoncent également marquées, en particulier sur les plaines atlantiques centrales entre Essaouira et Agadir, où des pluies abondantes sont attendues. Par ailleurs, la baisse des températures favorisera des chutes de neige sur les reliefs de l’Atlas dépassant 1.600 mètres, accompagnées d’un refroidissement notable en journée.

Parallèlement, des pluies localement très fortes sont prévues, avec des cumuls compris entre 80 et 120 mm dans les provinces d’Agadir Ida-Outanane, de Taroudant et d’Essaouira, placées en vigilance rouge. Des pluies modérées concerneront également les plaines atlantiques nord.

Une amélioration progressive à partir de mercredi

Entre samedi et lundi, le temps restera instable sur une grande partie du pays. Des averses parfois orageuses toucheront la moitié nord ainsi que le nord des provinces du Sud, tandis que les régions de l’Atlas, de l’Oriental et du Sud-Est connaîtront un temps plus froid, accompagné par endroits de chutes de neige.

Une amélioration progressive est toutefois attendue à partir de mardi, avec un retour graduel à des conditions météorologiques plus stables et une hausse des températures prévue pour la journée de mercredi.