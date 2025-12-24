Pluies abondantes: les autorités locales pleinement mobilisées à Salé

À Salé, les équipes de terrain ont veillé sans relâche pour éviter toute saturation du réseau d’assainissement. Avec un cumul atteignant 77 millimètres de pluie en seulement 24 heures, la ville a été placée en état d’alerte. Une situation qui a nécessité une intervention continue des autorités locales, en coordination avec les opérateurs concernés, afin de garantir le bon fonctionnement des canalisations et la sécurité des riverains.

C’est ainsi que tout au long de la nuit de mardi à mercredi, les autoriés locales ont procédé à des opérations de surveillance et d’intervention ciblées sur les points sensibles de la ville. Le nettoyage des avaloirs, le dégagement des conduites obstruées et le suivi du niveau des eaux ont permis de faciliter leur écoulement et d’éviter des débordements.