Société

Pluies abondantes: les autorités locales pleinement mobilisées à Salé

Par La Rédaction
Le 24/12/2025 à 11h10

VidéoLa ville de Salé a enregistré hier, mardi 23 décembre, d’importantes précipitations. Les autorités locales sont restées mobilisées toute la nuit afin d’assurer l’écoulement optimal des eaux pluviales. Les images.

À Salé, les équipes de terrain ont veillé sans relâche pour éviter toute saturation du réseau d’assainissement. Avec un cumul atteignant 77 millimètres de pluie en seulement 24 heures, la ville a été placée en état d’alerte. Une situation qui a nécessité une intervention continue des autorités locales, en coordination avec les opérateurs concernés, afin de garantir le bon fonctionnement des canalisations et la sécurité des riverains.

C’est ainsi que tout au long de la nuit de mardi à mercredi, les autoriés locales ont procédé à des opérations de surveillance et d’intervention ciblées sur les points sensibles de la ville. Le nettoyage des avaloirs, le dégagement des conduites obstruées et le suivi du niveau des eaux ont permis de faciliter leur écoulement et d’éviter des débordements.

Par La Rédaction
Le 24/12/2025 à 11h10
#Salé#autorités locales#pluies

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Laâyoune: les dernières précipitations relancent le commerce de l’eau de pluie

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Météo. Pluie, vent, nuages… à quel temps s’attendre cette semaine?

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

La pluie fait son retour dès ce jeudi

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

De la pluie, de la neige et du vent: ce que nous réserve la météo cette semaine

Articles les plus lus

1
Comment (et pourquoi) les dernières pluies changent la donne pour les agriculteurs
2
2025, l’annus horribilis pour l’Algérie
3
Barrages: un gain de 237 millions de m³ en cinq jours, le taux de remplissage passe à 33,6%
4
Le temps des médiations entre Alger et Rabat?
5
CAN 2025: à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, le parcours passager passe en mode digital
6
Abdellatif Hammouchi accorde une prime exceptionnelle au personnel de la DGSN
7
Bourse de Casablanca: ce qui explique le retour en force des particuliers
8
Rabat: mise en service à Hay Riad du plus grand parking souterrain de la ville
Revues de presse

Voir plus