Météo. Pluie, vent, nuages… à quel temps s’attendre cette semaine?

La pluie prend les devants dès lundi. «Le début de la semaine sera marqué par un temps instable dû à une série de perturbations atlantiques. Des pluies et averses orageuses toucheront principalement le Nord, le Centre et les reliefs, avec possibilité de neige sur les sommets de l’Atlas», apprend-on auprès de la Direction générale de la météorologie (DGM).

Le vent sera parfois fort, notamment dans les zones montagneuses, l’Oriental et le Sud, pouvant provoquer des soulèvements de poussières. Les températures seront en baisse sur l’Est et le Sud, et plus froides en altitude, fait-on savoir.

Mardi, les précipitations se poursuivront surtout sur les plaines du Nord, le Saïss, le Rif, le Moyen Atlas et le nord de l’Oriental. Les pluies seront parfois modérées à localement fortes, tandis qu’une amélioration temporaire pourra se produire l’après-midi.

Mercredi marquera le début d’une accalmie, même si quelques nuages resteront présents au Nord. À partir de jeudi et jusqu’à la fin de semaine, le temps deviendra généralement stable avec une légère hausse des températures en journée, précise la DGM.