La pluie fait son retour dès ce jeudi

La pluie est de retour. Après une longue période de déficit pluviométrique, le ciel s’assombrit à nouveau sous l’influence de la tempête Claudia, une dépression atlantique baptisée par les services météorologiques espagnols. Si cette perturbation frappera directement la péninsule ibérique, elle étendra aussi son influence vers le sud, arrosant une large partie du Maroc à partir de jeudi, nous explique Lhoussaine Youabd, chargé du service communication à la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Dès mercredi, les signes avant-coureurs de ce changement seront perceptibles. Selon Lhoussaine Youabd, le temps restera relativement stable au nord du pays avec un ciel peu nuageux. En revanche, dans l’après-midi, des nuages instables se développeront sur le sud du Haut Atlas et l’intérieur du Souss, provoquant des averses localement orageuses. Le temps sera partiellement nuageux à parfois couvert sur l’Anti-Atlas et le reste de la région du Souss, avec quelques pluies faibles et éparses, accompagnées localement de tonnerre.

Des rafales modérées à localement fortes sont attendues sur les reliefs de l’Atlas, la région orientale, l’extrême sud-est et le nord-ouest des provinces sahariennes, avec un risque de chasses de sable locales. Les maximales varieront entre 28 et 33 °C dans les provinces sahariennes, le Sud-Est, le nord de l’Oriental et les plaines de Tadla et Rehamna, entre 10 et 20 °C sur l’Atlas et le Rif, et entre 20 et 25 °C ailleurs.

Jeudi, un changement notable est attendu avec l’approche de cette dépression atlantique. Le ciel sera nuageux à couvert, avec des pluies ou averses parfois orageuses sur le Haut Atlas, le Souss, les côtes nord, la région de Tanger et l’Anti-Atlas dans la matinée. L’après-midi, ces précipitations toucheront les plaines du centre. Le temps restera nuageux avec pluies faibles éparses et risque d’orage sur les plaines du nord et le nord-ouest des provinces sahariennes, tandis que des chutes de neige sont attendues sur les sommets du Haut Atlas.

Les vents seront modérés à forts sur les plaines atlantiques nord et centre, la région orientale, l’Atlas et le nord des provinces sahariennes, avec possibilité de chasses de sable locales.

Le temps restera nuageux vendredi, avec pluies ou averses orageuses accompagnées de rafales sous orages sur la région de Tanger, le Rif, le sud du Haut Atlas, le Moyen Atlas et l’intérieur du Souss.

Des pluies faibles toucheront également les côtes nord et centre, le Saïss, le nord-ouest des provinces sahariennes et la Méditerranée, avec quelques chutes de neige sur les sommets du Haut Atlas. Les vents resteront soutenus au nord, au centre et dans l’Oriental. Les températures augmenteront légèrement sur les côtes nord et sud et baisseront ailleurs.

Samedi et dimanche, des pluies ou averses locales sont prévues sur Tanger, le Loukkos et les plaines atlantiques nord et centre. Les vents seront parfois forts sur ces régions ainsi que sur l’Oriental, les reliefs de l’Atlas et les versants sud-est, avec possibilité de poussières locales. Les températures poursuivront leur baisse progressive sur l’ensemble du pays.

Le temps sera variable, lundi et mardi, surtout sur le nord du Royaume, avec des rafales modérées à fortes sur les versants sud-est et le nord des provinces du Sud, accompagnées parfois de chasses de sable.

À partir de mercredi, les conditions devraient s’améliorer, avec un temps globalement stable, des vents faibles à modérés et des températures quasi-stationnaires ou en légère hausse.

Il est conseillé de faire preuve de prudence, en particulier dans les zones montagneuses et côtières exposées à des vents forts ou à des averses orageuses et de reporter les activités extérieures lorsque les conditions sont défavorables, recommande Lhoussaine Youabd.