Comment la pluie et les dernières vacances ont dopé le tourisme à Ourika

La vallée de l’Ourika revit de nouveau. Les pluies tant attendues de mars et avril ont non seulement rafraîchi le paysage, mais également revigoré les perspectives économiques de cette région qui dépend quasi exclusivement du tourisme, comme le soulignent plusieurs opérateurs sondés par Le360.

«C’est incroyable de voir à quel point la vallée a changé avec la pluie. Les touristes sont revenus en nombre, cherchant à explorer les sentiers et les cascades que nous pensions perdus. L’ambiance est plus vivante que jamais», se réjouit un professionnel.

Les dernières vacances ont également joué un rôle crucial dans cet engouement retrouvé de touristes. «Familles et groupes d’amis, venus des autres régions du pays ou de l’étranger, profitent de cette période pour explorer les attraits revitalisés d’Ourika, contribuant ainsi à une saison exceptionnellement fructueuse pour les opérateurs touristiques locaux», note un autre professionnel.

«Ourika est une destination très prisée, qui attire des touristes de toutes nationalités et de tous âges, notamment en raison de sa proximité de Marrakech, qui se trouve à quelques kilomètres. Cette accessibilité facilite les escapades et permet aux visiteurs de passer des moments enchanteurs avant de revenir à Marrakech le soir, sans tracas», signale ce troisième opérateur.

L’enthousiasme des visiteurs est d’ailleurs palpable. «Après les récentes pluies, les paysages sont tout simplement à couper le souffle. Nous avons passé une journée formidable à explorer les sentiers et à nous rafraîchir dans les cours d’eau. Ce fut vraiment une expérience mémorable», confie un touriste.

«J’ai choisi la vallée de l’Ourika comme destination de vacances pour échapper à la chaleur de Marrakech, et passer du temps avec ma famille. Les pluies ont apporté une fraîcheur bienvenue, et j’ai passé des heures à me détendre à côté de la rivière», confie un autre visiteur.