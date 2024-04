À Marrakech, le tourisme prospère grâce aux vacances de Aïd Al-Fitr

Aïd Al-Fitr a été un catalyseur majeur pour le tourisme à Marrakech, avec de nombreuses familles marocaines choisissant la ville ocre comme destination pour leurs vacances. Coïncidant avec la saison printanière, ces vacances exceptionnelles ont attisé le désir de nombreux Marocains de passer les jours de Aïd Al-Fitr dans la ville rouge. Celle-ci offrant en effet une atmosphère agréable combinée à une belle nature, ainsi qu’une variété d’activités récréatives adaptées à tous les goûts.

Abdelhak Belkhadir, président de l’Association des commerçants et artisans du Souk jdid à la place Jemaâ el-Fna, a souligné l’impact des vacances de l’Aïd sur l’affluence touristique locale dans une déclaration pour Le360: «À chaque vacances de l’Aïd, que ce soit celui-ci ou d’autres, les touristes locaux envahissent Marrakech. Actuellement, nous constatons non seulement une forte présence de touristes locaux, mais également un nombre significatif de touristes internationaux, car c’est la haute saison.»

«Le climat agréable actuel à Marrakech constitue l’un des facteurs encourageants pour le tourisme dans cette ville, en plus de sa beauté et de sa réputation en matière de sécurité, qui rassure particulièrement les touristes internationaux», ajoute-t-il en remerciant les autorités locales pour leurs efforts.

Par ailleurs, selon un classement réalisé par Opinion Way et le site comparateur d’offres de voyages, Liligo, Marrakech conserve son statut de destination phare de l’année 2024, devançant des villes telles que Lisbonne au Portugal et Rome en Italie.

De son côté, Imane Alami, une touriste de Rabat, témoigne: «Marrakech est attachante. Autrefois, nous ne venions que pendant l’été, mais désormais, en pleine saison, nous y sommes présents en raison de l’amélioration du tourisme tout au long de l’année.» Et d’ajouter: «La beauté de la ville, l’accueil chaleureux des habitants, ainsi que la qualité des services hôteliers sont autant de raisons qui nous incitent à prolonger notre séjour. Ce qui était initialement prévu comme un weekend se transforme souvent en cinq jours.»

Selon un rapport récent de l’Observatoire du tourisme, Marrakech maintient son leadership avec une augmentation de 12% des nuitées en février, totalisant ainsi 712.879 nuitées. De quoi permettre à la cité ocre d’améliorer le taux d’occupation de ses établissements hôteliers à 67% (contre 65% en février 2023), signe d’une attractivité qui ne se dément pas.

Ces chiffres, qui ont surement encore plus augmenté grâce à l’affluence de Aïd Al-Fitr, confirment la place de Marrakech en tant que destination touristique incontournable, renforçant ainsi sa position sur le podium du tourisme mondial.