Tourisme: en chiffres, voici comment s’est porté le secteur en janvier 2024

En janvier dernier, le Maroc a accueilli 992.541 touristes, soit une hausse de 10% par rapport à la même période en 2023. Selon les dernières statistiques de l’Observatoire du tourisme, les marchés émetteurs les plus importants sont la France, l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne, les États-Unis et les Pays-Bas. Cette croissance a concerné tant les Marocains résidant à l’étranger (MRE), avec une progression de 9,5%, que les touristes étrangers (+11%).

Le marché français s’est confirmé comme le principal émetteur de touristes, avec 122.330 arrivées, marquant une hausse de 11% par rapport aux 110.335 de janvier 2023. Quant au marché espagnol, il a montré une stabilité avec 88.291 arrivées, reflétant une légère variation de 0,4% par rapport à l’année précédente.

Évolution des arrivées par marché émetteur (Source: l’observatoire du tourisme)

Marché émetteur Nombre d’arrivées en janvier 2023 Nombre d’arrivées en janvier 2024 France 110.335 122.330 Espagne 88.723 88.291 Royaume-Uni 43.377 53.965 Italie 22.918 22.442 Allemagne 16.601 21.264 États-Unis 19.437 17.490 Hollande 11.369 14.403 Belgique 11.842 13.884 Pologne 6.491 11.348 Chine 4.214 8.460 Arabie saoudite 5.242 7.025

Le Royaume-Uni a affiché une croissance de 24%, passant de 43.377 à 53.965 arrivées, tandis que l’Italie a vu une légère réduction de 2% de ses arrivées, qui ont baissé de 22.918 à 22.442. L’Allemagne a connu une forte hausse de 28%, avec 21.264 arrivées contre 16.601 en 2023.

Idem pour les marchés néerlandais et belge, qui ont affiché des augmentations respectives de 27% et 17%, avec 14.403 arrivées contre 11.369 pour le premier, et 13.884 arrivées contre 11.842 pour le second. Cependant, les États-Unis ont enregistré une baisse de 10%, passant de 19.437 à 17.490 arrivées.

Lire aussi : Tourisme au Maroc: le retour en force du marché allemand

Des augmentations particulièrement élevées ont été observées au niveau de la Pologne et la Chine. Le premier marché a connu une hausse de 75%, passant de 6.491 à 11.348 arrivées, et le second une hausse de 101%, doublant presque son nombre d’arrivées de 4.214 à 8.460. L’Arabie saoudite a également affiché une solide progression de 34%, avec un total d’arrivées se situant à 7.025.

L’aéroport de Marrakech-Ménara a été le plus fréquenté en janvier

Du côté des points d’entrée, l’aéroport de Marrakech-Ménara a été le plus fréquenté, totalisant 263.552 passages, soit une augmentation de 15% par rapport aux 228.953 enregistrés en 2023. De manière similaire, celui de Casablanca Mohammed V a enregistré 156.797 arrivées, ce qui représente une croissance de 8% par rapport aux 145.423 de l’année précédente.

Les points de passage de Bab Sebta et Béni Anzar ont également connu des croissances respectives de 6% (de 108.309 à 114.763) et de 4% (de 96.059 à 100.062).

Lire aussi : Après Vinícius Jr, Marco Asensio débarque à son tour à Marrakech

L’aéroport d’Agadir Al Massira a affiché une progression significative de 18%, passant de 69.253 à 81.731 arrivées, tandis que Tanger Ibn Battouta a enregistré une hausse de 9%, avec un total de 50.395 arrivées contre 46.215 en 2023 et Fès Saïss a connu une contraction de 3%, de 44.890 arrivées en 2023 à 43.726 en 2024.

Le port Tanger Med et l’aéroport de Rabat-Salé ont affiché des augmentations notables de 18% et 19%, avec des passages respectifs de 36.302 à 42.884 arrivées et de 30.974 à 36.739 arrivées. Enfin, l’aéroport de Nador Al Aroui a affiché une augmentation de 6%, passant de 24.203 arrivées en 2023 à 25.711 en 2024.

Évolution des arrivées de touristes aux postes-frontières (Source: l’observatoire du tourisme)

Poste-frontière Nombre d’arrivées en janvier 2023 Nombre d’arrivées en janvier 2024 Aéroport de Marrakech - Ménara 228.953 263.552 Aéroport de Casablanca Mohammed V 145.423 156.797 Point de passage de Bab Sebta 108.309 114.763 Point de passage de Béni Anzar 96.059 100.062 Aéroport d’Agadir Al Massira 69.253 81.731 Aéroport de Tanger Ibn Battouta 46.215 50.395 Aéroport de Fès Saïss 44.890 43.726 Port de Tanger Med 36.302 42.884 Aéroport de Rabat-Salé 30.974 36.739 Aéroport de Nador El Aroui 24.203 25.711