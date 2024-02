Tourisme au Maroc: le retour en force du marché allemand

Des touristes à l'ancienne Médina de Marrakech.. AFP or licensors

L’évolution des arrivées de touristes allemands au Maroc est une histoire de résilience, d’adaptation et d’ambition. Partant d’une forte affluence pré-pandémique à un arrêt quasi total durant la crise sanitaire, ce marché a su surmonter les obstacles pour renouer avec la croissance.

En 2019, année de référence, le Maroc a enregistré 648.954 arrivées de touristes en provenance de l’Allemagne. Mais l’année 2020 a marqué une rupture brutale avec seulement 79.077 arrivées, soit une baisse de 88%, selon le nouveau Toolbox Taskforce ONMT (Office national marocain du tourisme)/CNT (Confédération nationale du tourisme) sur le marché allemand, consulté par Le360.

Cette chute est attribuable aux répercussions de la pandémie de Covid-19, qui a entraîné des restrictions de voyage à travers le monde et une réduction globale de la demande touristique due aux incertitudes sanitaires et économiques.

En 2021, le nombre d’arrivées de touristes allemands a continué de décliner, atteignant 38.894, le point le plus bas de cette période quinquennale. L’année 2022 a vu, en revanche, un rebond significatif à 484.639 arrivées, signalant une reprise partielle stimulée par l’assouplissement des restrictions de voyage et l’amélioration de la situation sanitaire.

On observe également un effet de rattrapage, où la demande refoulée de voyages a commencé à se concrétiser une fois que les conditions le permettaient. En 2023, le nombre des arrivées a ainsi atteint 679.024, surpassant les niveaux pré-pandémiques, signe d’une reprise forte et d’un intérêt renouvelé pour la destination. Et en 2025, le Royaume table sur l’arrivée d’un million de touristes en provenance du pays européen.

Arrivées annuelles des touristes allemands aux postes-frontières (Source: Toolbox Taskforce ONMT/CNT)

Année Arrivées aux postes-frontières 2019 648.954 2020 79.077 2021 38.894 2022 484.639 2023 679.024

La connectivité aérienne entre le Maroc et l’Allemagne a également connu une évolution notable, comme en témoignent les chiffres relatifs à la capacité de sièges commercialisés par les compagnies aériennes partenaires. En effet, après une baisse à 340.686 sièges pour la période 2022-2023 (contre 445.407 sièges en 2019-2020), un bond significatif à 449.411 sièges a été observé pour l’année 2023-2024, marquant une croissance de +32%.

Évolution du nombre de sièges et des capacités programmées par les tour-opérateurs partenaires vers le Maroc (Source: Toolbox Taskforce ONMT/CNT)

Capacité 2022-2023 2023-2024 Évolution Nombre de sièges vers le Maroc commercialisés par les compagnies aériennes partenaires 340.686 sièges 449.411 sièges +32% Capacités programmées par les TO partenaires vers le Maroc 244.735 clients 308.520 clients +26%

L’année 2023 a également été marquée par des actions phares visant à promouvoir le Maroc comme destination privilégiée auprès du marché allemand. L’attribution au pavillon du Royaume du Prix du meilleur stand de la région Afrique au salon ITB 2024, les campagnes B2B avec Condor Airlines et la visibilité lors d’événements majeurs comme le Festival des lumières à Berlin (qui a connu la participation de 3 millions de visiteurs) ont contribué à renforcer l’attractivité du Maroc.

Des roadshows et fam-trips ont également permis à près de 1.000 agents de voyage de découvrir les richesses du Maroc, renforçant son positionnement sur le marché allemand. De plus, les attributs valorisés par les visiteurs allemands, tels que l’ensoleillement, le patrimoine culturel ou encore la diversité des expériences, mettent en lumière l’adéquation du Royaume avec les attentes des touristes allemands, notamment ceux à la recherche de détente («zen attitude») et d’expériences nouvelles («expérimentateur curieux»).

L’Allemagne étant pressentie comme le premier marché émetteur en Europe à l’horizon 2030, il devient impératif pour le Maroc de cibler stratégiquement ses touristes, estime Zoubir Bouhoute, consultant en tourisme. «D’ici à 2030, l’Allemagne devrait occuper la deuxième place mondiale en termes d’émission sur le marché, tout en se plaçant en première position en Europe. Ce segment représente donc une opportunité considérable pour stimuler l’industrie du tourisme dans le pays. Il s’agit de l’une des économies les plus puissantes d’Europe, avec une classe moyenne aisée qui a le pouvoir d’achat nécessaire pour des voyages internationaux. En ciblant le marché allemand, le Maroc peut attirer un flux constant de touristes», fait-il observer.

«Les vols directs vers les principales villes marocaines depuis les aéroports allemands facilitent l’accès au pays. Il est donc essentiel de mettre en place des stratégies de promotion ciblées, d’augmenter la visibilité du Maroc en Allemagne et de garantir des prestations de qualité pour répondre aux besoins des voyageurs allemands. En investissant dans la promotion et l’amélioration de l’expérience touristique, le Royaume pourrait rapidement devenir une destination privilégiée pour cette clientèle», signale-t-il.