Tourisme: plus de 992.000 arrivées au Maroc en janvier 2024

Durant le mois de janvier 2024, plus de 992.000 touristes sont entrés sur le sol marocain, un effectif en progression de 10% par rapport aux chiffres de janvier 2023. Cette augmentation a autant concerné les arrivées de Marocains résidant à l’étranger (+9,5%) que celles des ressortissants étrangers (+11%), précisedans un communiqué le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

«Après une année record en 2023, marquée par 14,5 millions d’arrivées de touristes et 105 milliards de dirhams de recettes touristiques en devises, le tourisme continue son ascension en ce début d’année 2024», commente la même source.

Le ministère explique que cette dynamique et résilience ont été soigneusement construites au cours des deux dernières années, notant qu’à la sortie de la pandémie du Covid-19, après une fermeture de deux années éprouvantes pour les trois secteurs du tourisme, artisanat et économie sociale et solidaire, les priorités étaient claires: résister, relancer et réinventer.