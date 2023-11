Tourisme: plus de 12 millions de touristes ont visité le Maroc à fin octobre 2023

Le tourisme marocain enchaîne les records et confirme sa solide reprise. Dans sa note de conjoncture du mois de novembre, la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Économie et des Finances, révèle que 12,3 millions de touristes ont visité le Maroc au cours des dix premiers mois de l’année en cours, soit une hausse de 39% par rapport aux 8,8 millions d’arrivées enregistrées à fin octobre 2022.

«Comparé à son niveau d’avant la crise sanitaire (fin octobre 2019), le nombre d’arrivées s’est raffermi de plus de 10%, après une baisse de 20,7% à fin octobre 2022, et ce, en dépit des défis liés au séisme d’Al Haouz survenu en septembre dernier», précise le document de la DEPF. Belle embellie également du côté du nombre de nuitées dans les établissements d’hébergement classés, en hausse de 46% à fin septembre 2023. Une performance réalisée essentiellement grâce aux nuitées des non-résidents, en augmentation de 75%, alors que celles des résidents ont progressé plus modestement (+11%).

D’après la DEPF, ces augmentations ont été principalement perceptibles à Marrakech (68%), Agadir (35%), Casablanca (40%), Tanger (26%), Fès (46%) et Rabat (35%). «Suite à cette évolution, le taux de récupération du volume des nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement classés a atteint 101% de son niveau pré-crise à fin septembre 2023, au lieu de 69,3% un an plus tôt», révèle la même source.

Les recettes touristiques poursuivent également leur trend haussier, atteignant le niveau record de 80,1 milliards de dirhams à fin septembre 2023, soit une progression de 24,8% en comparaison avec la même période de l’année précédente. Mieux, elles ont enregistré un taux de récupération de 33,1% au cours des neuf premiers mois de l’année, contre 6,6% en septembre 2022.