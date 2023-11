Le tourisme interne, cet autre levier de développement sur lequel mise le Maroc

Booster la part de marché du tourisme interne. C’est l’ambition affichée par l’ONMT qui vient de lancer une étude dans ce sens baptisée «Tourisme interne: Quel potentiel pour quel produit touristique?». C’est ce que relève le quotidien Aujourd’hui le Maroc précisant qu’avec 42% de part de marché, le tourisme national représente bel et bien le premier marché en termes de nuitées au Maroc se situant ainsi en tête de liste de l’ensemble des marchés émetteurs.

«A travers cette étude, il s’agit de mesurer le potentiel des touristes nationaux et de mieux les connaître», lit-on. Il faut dire que la nouvelle feuille de route du secteur du tourisme vise à replacer ce dernier au centre des priorités nationales, comme l’explique la même source.

Cette feuille de route vise à rétablir le secteur touristique national autour d’une démarche concentrée pour réaliser à fin 2026 plusieurs objectifs, à savoir atteindre 17,5 millions de touristes, créer 200.000 emplois et générer 120 milliards de dirhams de recettes des non-résidents.

Dans cette perspective, trois axes ont été identifiés pour déployer cette stratégie. Ils englobent l’offre touristique (avec une nouvelle logique de structuration de l’offre autour de filières intégrées, c’est-à-dire 9 filières thématiques et 5 filières transverses), les filières transverses (renforcement des leviers de compétitivité) et les conditions de succès (gouvernance, organisation et financement). «Le tourisme interne fait partie prenante de cette feuille de route dans la mesure où la nouvelle structuration de l’offre touristique a pris en considération le développement du marché interne», lit-on encore.

La dernière décennie a été témoin du grand engouement des Marocains pour les voyages à l’étranger. Nous entendons parler en l’occurrence de l’Espagne, de la Turquie, du Portugal, de l’Egypte ou encore de la Thaïlande. Avec l’augmentation du pouvoir d’achat et le développement des réseaux sociaux, les Marocains sont de plus en plus informés et par conséquent de plus en plus tentés par visiter d’autres pays étrangers.

L’Office explique qu’en 2021, alors que les frontières étaient fermées pour tous les voyages de loisirs, les Marocains ont été amenés à voyager dans leur pays pour leur estivage. «En cette année, la part des nuitées du tourisme national avait atteint 70% des nuitées dans les établissements hôteliers touristiques classés», relève l’ONMT ajoutant qu’à la suite de l’ouverture des frontières en 2022, cette part a diminué de 28 points pour atteindre 42%.

«La réalisation d’un benchmark a révélé que les meilleures destinations touristiques dans le monde ont pu développer un tourisme interne qui concurrence, voire dépasse le tourisme international», fait remarquer l’Office. Ainsi, les arrivées touristiques internes en France et Espagne durant l’année 2019 représentent 67% des arrivées touristiques. En Turquie, elles constituaient 60% de l’ensemble des arrivées touristiques contre 55% au Portugal.