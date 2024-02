Tourisme: lancement du programme «Go Siyaha» pour accompagner plus de 1.700 entreprises

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire.

Intervenant lors de la cérémonie de lancement du programme «Go Siyaha», Fatima Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, a expliqué que ce programme, doté d’une enveloppe de 720 millions de dirhams (MDH), n’est pas seulement un dispositif de soutien à l’investissement, mais aussi de soutien technique aux entreprises souhaitant se digitaliser, améliorer leurs revenus ou encore aborder une transition écologique.

De son côté, Brahim Arjdal, directeur général de l’Agence nationale pour la promotion des petites et moyennes entreprises (MarocPME), a détaillé les trois composantes du programme «Go Siyaha» que sont le renforcement de l’offre touristique à travers l’appui à l’investissement, l’appui à la compétitivité à travers le conseil et l’expertise technique, et l’appui à la croissance verte.

Améliorer l’attractivité du secteur touristique

La première composante s’adresse aux projets portés par des entreprises en amorçage ou des coopératives existantes, avec un chiffre d’affaires inférieur à 200 MDH, alors que la deuxième couvre l’ensemble des thématiques intéressant les entreprises, en l’occurrence la stratégie financière, l’excellence opérationnelle, le développement des marchés et la transformation digitale. L’appui à la croissance verte comprend, quant à lui, des aides à l’investissement pour des projets en faveur des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, de l’économie d’eau, de la gestion des déchets et du développement durable entre autres, a-t-il ajouté.

«Ce programme permettra de stimuler l’ensemble des solutions créatives pour les Marocains et les étrangers, d’améliorer l’attractivité du secteur et de l’expérience du visiteur et de promouvoir les investissements», a estimé Hamid Bentahar, mettant en avant la pertinence du programme «Go Siyaha».

Fatima Zahra Ammor a rappelé les objectifs de la nouvelle feuille de route du tourisme 2023-2026, dont «Go Siyaha» est l’un des programmes majeurs. Elle a ainsi expliqué que son département a repensé l’offre Maroc, passant d’une logique de destination à celle d’expériences, pour mieux correspondre aux nouveaux types de voyageurs. Elle a également cité les partenariats noués avec l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) et la CNT pour renforcer le capital humain du secteur.

Le programme «Go Siyaha» s’inscrit dans cette stratégie, avec pour objet le soutien de la compétitivité et de l’innovation des entreprises touristiques, afin de leur permettre de s’adapter aux évolutions que connaissent le secteur et les attentes des touristes.

Pour sa part, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, a salué les efforts consentis par les différentes parties prenantes pour le lancement de ce programme et l’accompagnement de la déclinaison de la feuille de route du tourisme 2023-2026. Il a, dans ce sens, mis l’accent sur le rôle que joue l’agence MarocPME dans le développement de la compétitivité et de la croissance des entreprises, via des actions d’accompagnement, de conseil et d’assistance technique, ainsi que des soutiens ciblés à l’investissement.