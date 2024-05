Voici où en sont les travaux de construction des grands barrages

Le Maroc s’engage fermement dans une stratégie de renforcement de ses capacités hydrauliques. La construction de 17 grands barrages, prévue pour augmenter la capacité de stockage du pays de 5,6 milliards de mètres cubes, représente en tout un investissement de 28 milliards de dirhams.

Selon les derniers chiffres communiqués par la plateforme MaaDialna.ma, lancée par le ministère de l’Équipement et de l’Eau, le barrage Ghiss d’Al Hoceïma, d’une capacité de stockage de 93 millions de mètres cubes, est presque terminé avec 98% des travaux réalisés. De même, le taux d’avancement des travaux de construction du barrage de M’dez de Sefrou, d’une capacité estimée à 700 millions de mètres cubes, s’élève à 95%.

Dans la province de Sidi Kacem, le barrage Koudiat El Borna progresse avec 82% des travaux achevés, visant une capacité de stockage de 12 millions de mètres cubes. Plus au sud, à Laâyoune, les travaux de reconstruction du barrage de Sakia El Hamra (capacité de stockage estimée à 113 millions de mètres cubes) avancent bien avec 74% d’achèvement.

Plusieurs autres projets sont à mi-parcours: le barrage de Béni Aziman à Driouch est à 53% des travaux, avec une capacité future de 44 millions de mètres cubes. Le barrage Targa Ou Madi à Guercif est à 49%, avec une capacité de 287 millions de mètres cubes, au moment où celui de Boulaouane à Chichaoua, d’une capacité future de 66 millions de mètres cubes, est à 47% de réalisation.

Par ailleurs, le taux de réalisation des travaux de surélévation du barrage Mokhtar Soussi de Taroudant, d’une capacité de 280 millions de mètres cubes, s’élève désormais à 46%, contre 35% pour ceux de surélévation du barrage Mohammed V de Taourirt (980 millions de mètres cubes).

Le barrage Sidi Abou à Taounate est en construction à 68% avec une capacité cible de 200 millions de mètres cubes. Celui d’Ait Ziyat à Al Haouz avance à 57%, avec une capacité de 185 millions de mètres cubes. Le nouveau barrage de Figuig, le plus grand avec 1.070 millions de mètres cubes, est à 36% d’achèvement, au moment où celui d’Oued Lakhder à Azilal est encore à ses débuts avec 23% des travaux effectués pour une capacité de 150 millions de mètres cubes.

Enfin, le barrage Taghzirt à Béni Mellal (85 millions de mètres cubes) affiche un taux de réalisation de 7%. Ceux de Tamri à Agadir et de Ratba, avec des capacités de 204 et 1.009 millions de mètres cubes, progressent respectivement à 41% et 19%.