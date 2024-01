Ratba, le futur deuxième plus grand barrage du Maroc, sera prêt d’ici fin 2028

«La construction du barrage Ratba fait partie d’une série de chantiers structurants au niveau du bassin hydraulique de Sebou. Sa réalisation s’inscrit dans le cadre du Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation (2020-2027)», fait savoir Mouhcine Bahtat, chef d’aménagement du barrage Ratba, dans une déclaration pour Le360.

Cet immense barrage, qui sera le deuxième plus grand du Maroc après celui d’Al Wahda, se situe sur l’oued Aoulai, l’un des deux affluents du fleuve Ouergha. «Il a pour objectifs le renforcement de l’approvisionnement en eau potable et d’irrigation, la production d’électricité et la protection contre les inondations», a poursuivi Mouhcine Bahtat.

Le barrage Ratba, dont le coût d’investissement s’élève à environ 4 milliards de dirhams (financé par le budget général de l’État), sera doté d’une capacité de stockage de 1,9 milliard de mètres cubes.

Selon Mouhcine Bahtat, «le taux d’avancement des travaux, qui ont démarré en mars 2022, a atteint actuellement 15%». Mais du fait de la conjoncture climatique difficile que connaît le Maroc, le ministère de l’Équipement et de l’Eau a pris des mesures exceptionnelles pour accélérer le rythme des travaux et réduire de 12 mois la durée de réalisation du projet. Ainsi, «la livraison du barrage est prévue pour fin 2028», souligne notre interlocuteur.