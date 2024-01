Al Massira: les images effrayantes de l’assèchement du deuxième plus grand barrage du Maroc

Le barrage Al Massira est méconnaissable sous l’emprise de la sécheresse. Autrefois un réservoir d’eau abondant, cette infrastructure hydraulique est maintenant marquée par la dessiccation. L’eau qui la remplissait jadis a presque entièrement disparu, laissant derrière elle un paysage aride et craquelé.

Selon le ministère de l’Équipement et de l’Eau, le taux de remplissage de ce barrage d’une capacité de plus de 2,65 milliards de mètres cubes et d’une hauteur de plus de 80 mètres, est de 1,02%, ce qui correspond à 27,12 millions de mètres cubes. Ce taux, qui est nettement inférieur aux 4,37% enregistrés à la même période l’année dernière (116,19 millions de mètres cubes), est le plus bas enregistré par cet ouvrage hydraulique depuis son inauguration en 1979.

Deuxième plus important barrage au Maroc, Al Massira au bord de l’assèchement. khalil Essalak/ Le360. Le360

Le barrage Al Massira, situé à Aïn Blal, dans la province de Settat, sur l’oued Oum Er-Rbia, est le deuxième en termes de capacité au niveau national après le barrage Al Wahda érigé dans la province de Taounate.

Ce barrage a joué (et joue toujours) un rôle de premier plan dans l’alimentation en eau potable de plusieurs zones, dont le Grand Casablanca et Safi. Il est également d’une extrême importance pour les périmètres irrigués de la région de Doukkala, sans oublier sa contribution à la production nationale d’électricité.