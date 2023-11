Exclusif. Autoroute de l’eau: le débit depuis l’oued Sebou au barrage de Rabat à son maximum de 15 mètres cubes par seconde

«Depuis vendredi, cinq pompes à propulsion, installées le long des 67 kilomètres que compose la canalisation, ont augmenté le débit d’eau vers le barrage de Rabat à un total de 1,3 million de mètres cubes d’eau par jour», a affirmé en exclusivité à Le360 l’un des grands opérateurs de ce mégaprojet qui a nécessité un investissement de quelque six milliards de dirhams. Cette autoroute de l’eau réalisée grâce à une expertise marocaine va permettre d’acheminer 400 millions de mètres cubes d’eau par an vers les régions de Rabat et de Casablanca.

Les entreprises marocaines ont salué le temps record permettant aux travaux d’être achevés avant les prévisions initiales. «L’exécution de ce projet est terminée et selon les prévisions ses clés ne devaient être remises qu’en février 2024», a indiqué la même source. Une équipe du Le360 s’est rendue sur les lieux pour constater que le déversement de l’eau venant de l’oued Sebou et circulant vers le barrage est tellement fort qu’il est dangereux de s’en approcher. Avant cette autoroute -qui va assurer désormais en toute sécurité l’approvisionnement en eau potable d’une population de 12 millions de personnes-, l’eau de l’oued Sebou se jetait auparavant dans l’océan Atlantique.

Les maîtres d’ouvrage de cette importante réalisation sont notamment les ministères de l’Équipement et de l’Eau, de l’Agriculture, de l’Intérieur, de l’Économie et des Finances, ainsi que l’Office de mise en valeur agricole du Gharb. Le Maroc a réussi ce mégaprojet, le premier du genre en Afrique, grâce à des expertises marocaines. Outre la Société nouvelle des conduites d’eau (SNCE), les autres entreprises nationales qui ont contribué aux grands travaux sont la Société maghrébine de génie civil (SOMAGEC), la Société générale des travaux du Maroc (SGTM) et la Société de travaux agricoles marocains (STAM).