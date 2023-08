Autoroute de l’eau: une prouesse marocaine

Les premiers mètres cubes d’eau du Bassin du Sebou sont arrivés dans le Bassin du Bouregreg, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication du 30 août. Le journal rappelle que cela est fait conformément aux directives royales contenues dans le discours royal du 14 octobre 2022, à l’occasion de l’ouverture de la première session de la deuxième année législative de la onzième législature.

La même source explique que le gouvernement a pris l’initiative, au cours du mois de décembre 2022, de lancer les travaux d’achèvement de la tranche prioritaire du projet de raccordement du bassin du Sebou à partir du barrage de retenue avec le bassin du Bouregreg, au niveau du barrage de Sidi Mohamed Ben Abdallah.

Il est à noter que le lancement de ce projet a eu lieu quelques semaines après le discours royal marquant l’ouverture de la session automnale en 2022, et que ledit projet vise à acheminer l’excédent d’eau du bassin du Sebou déversé auparavant dans l’océan Atlantique vers le bassin du Bouregreg. Le but est de sécuriser l’approvisionnement en eau potable de l’axe Rabat-Casablanca pour une population estimée à environ 12 millions de personnes, souligne-t-on.

Aujourd’hui Le Maroc assure que le projet permettra de soulager le barrage de Massira de la forte pression, ajoutant que le chantier, dont le coût total est estimé à environ 6 milliards de dirhams, comprend une installation de prise d’eau au niveau du barrage de retenue sur Oued Sebou, 67 km de canaux en acier d’un diamètre de 3.200 mm, deux stations de pompage avec un débit de 15 mètres cubes par seconde et un bassin pour acheminer l’eau vers le barrage de Sidi Mohamed Ben Abdellah.

La même source précise aussi que la réalisation de ce projet a nécessité environ neuf mois.

Dans les prochaines semaines, le débit d’eau augmentera progressivement jusqu’à 15 mètres cubes par seconde afin de permettre de transférer un volume annuel d’eau excédentaire du bassin du Sebou, compris entre 350 et 400 millions de mètres cubes.

Aujourd’hui Le Maroc souligne que la stratégie nationale concernant la sécurisation des ressources en hausse semble bien enclenchée et exécutée. Le journal rappelle que le ministère de l’Equipement et de l’eau a récemment indiqué qu’en matière de production d’eau potable en 2023, près de 10 millions de mètres cubes d’eau dessalée seront fournis à la ville de Safi et 30 millions de m³ à la ville d’El Jadida, conformément à un protocole d’accord et à un contrat de concession conclus entre le gouvernement et le Groupe Office Chérifien des Phosphates (OCP).