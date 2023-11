Autoroute de l’eau: la retenue du barrage de Rabat s’élève maintenant à 155 millions de mètres cubes d’eau

Le volume global de la retenue d’eau du barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah est passé de 135 millions à 155 millions de mètres cubes, soit le 1/9ème de sa capacité totale.

Un stock d’eau d’environ 850.000 mètres cubes par jour assure l’approvisionnement des régions de Rabat et de Casablanca en eau potable, a indiqué dans une déclaration pour Le360 l’un des opérateurs de cette autoroute de l’eau.

Néanmoins, la capacité du barrage augmente quotidiennement, de manière vertigineuse, de 1,2 million de mètres cubes d’eau en provenance de l’oued Sebou.

Ce débit quotidien vers ce barrage permet, après déduction de la consommation de Rabat et de Casablanca, de renforcer la retenue d’un surplus d’environ 450.000 mètres cubes d’eau par jour.

Ce supplément renforce ainsi la capacité de stockage du barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah. L’équipe du Le360, sur place, a constaté que la superficie du bassin a grossi de plusieurs kilomètres à la ronde, en comparaison avec les semaines dernières. Ce dernier atteint, par endroits, jusqu’à 10 mètres de profondeur.

La capacité totale de stockage du barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah s’élève à 974.000 millions de mètres cubes d’eau, selon la même source. L’objectif final de l’autoroute acheminant l’eau de l’oued Sebou, près de Kénitra, a été atteint la semaine dernière avec l’augmentation de son débit maximal de 12 à 15 mètres cubes par seconde.

Le projet a ainsi été achevé avant sa date de livraison prévue dans les conventions de réalisation. Ce mégaprojet a permis de mettre fin au déversement d’une partie des eaux de l’oued dans l’océan atlantique.

Pour rappel, ce chantier royal a nécessité un investissement de 6 milliards de dirhams. Il a été réalisé exclusivement par des opérateurs marocains. Les maîtres d’ouvrage de cette importante infrastructure sont notamment les ministères de l’Équipement et de l’eau, celui de l’Agriculture, ainsi que de l’Intérieur et enfin de l’Économie et des finances. À ces ministères s’est joint l’Office de mise en valeur agricole du Gharb.

De l’avis de tous les observateurs étrangers, le Maroc a réussi le challenge de l’autoroute de l’eau, le premier du genre en Afrique. Outre la Société nouvelle des conduites d’eau (SNCE), les autres entreprises nationales qui ont contribué aux grands travaux sont la Société maghrébine de génie civil (SOMAGEC), la Société générale des travaux du Maroc (SGTM) et la Société de travaux agricoles marocains (STAM).

Une prouesse nationale...