Cannabis légal. Du chocolat et des infusions à base de CBD bientôt sur le marché

Via son entreprise Kyff, Oksa Group se lance dans la commercialisation de produits à base de CBD au Maroc. Infusions, chocolats et autres produits variés débarquent sur le marché marocain à partir de juin. Les précommandes ont déjà été lancées et l’engouement est déjà au rendez-vous.

Saâd Laroui, responsable développement d’Oksa Group, explique pour Le360 que «la gamme de produits proposée par Kyff est spécialement conçue pour être faible en THC, tout en étant riche en CBD». Rappelons que le THC, ou tétrahydrocannabinol, est l’un des principaux composés chimiques présents dans la plante de cannabis. C’est ce composé qui est responsable des effets psychotropes ou psychoactifs souvent associés à la consommation de cannabis récréatif. En d’autres termes, le THC est ce qui provoque la sensation d’euphorie chez les consommateurs. C’est là qu’intervient la nécessité de réduire la concentration de THC dans certains produits à base de cannabis, tout en maintenant des niveaux importants d’autres cannabinoïdes bénéfiques comme le CBD (cannabidiol).

Les produits qui seront commercialisés par Kyff ont été fabriqués à partir du kif récolté dans la région de Chefchaouen, signale Saâd Laroui: «Nous avons des champs de kif dans la région de Chefchaouen, plus précisément à Beni Ahmed. Notre première récolte s’est élevée à 7,2 tonnes à partir de variétés locales caractérisées par un taux de CBD élevé. Nous avons, par la suite, valorisé cette biomasse en la transformant pour obtenir plusieurs gammes de produits.»

Saâd Laroui nous apprend ainsi que du chocolat blanc et au lait sera commercialisé sous forme de Napolitains de 5 grammes (22,5 milligrammes de CBD) ou des tablettes de 100 grammes (avec 10% de graines de cannabis). Des infusions «Digestive» (à base de caroube, de fenouil, et de 30 milligrammes de CBD), «Relax» (à base de camomille, de lavande, de feuilles de mûrier doux, de réglisse, et de 30 milligrammes de CBD), «Cognitive» (à base de mélisse, de thym, de curcuma, de ginseng, et de 30 milligrammes de CBD), et «Immunity» (à base de cannelle, de romarin, de feuilles de mûrier doux, de réglisse, et de 30 milligrammes de CBD) seront également mises en vente.

«Nous proposons aussi des snus au CBD, disponibles en boîtes de 10, 20 et 30 milligrammes, avec des saveurs de fleur d’oranger, de menthe et d’eau de rose, à consommer par voie sublinguale, ainsi que des pouches de copeaux de CBD pour vaporisation, avec une teneur en CBD de 18% et un taux de THC inférieur à 0,2% (...) C’est un projet qui a coûté 15 millions de dirhams à l’élaboration, entre les autorisations, la culture et tous les budgets mobilisés», ajoute notre interlocuteur.

Saâd Laroui se montre optimiste quant à l’avenir du CBD au Maroc: «C’est un produit qui va se vendre tout seul. Avant, les gens partaient à l’étranger pour en acheter. Maintenant, le CBD est disponible avec une plante marocaine, cultivée naturellement avec la qualité du sol que nous avons dans le Nord.»

D’autres entreprises prévoient également de commercialiser des produits à base de CBD, notamment des compléments alimentaires et des gammes de soins cosmétiques, comme des shampoings et des huiles de massage. Les articles proposés par Somacan, par exemple, feront bientôt leur apparition sur le marché local dès le mois prochain, avec une présence dans les grandes surfaces et sur les réseaux sociaux.

Canaer, quant à elle, envisage de se lancer dans l’extraction d’huiles de CBD et de développer parallèlement la fleur de CBD, un produit qui représente 20% du marché du CBD, mais reste sous-développé. Pour les premières livraisons, elles devraient avoir lieu en fin d’année, après la récolte de septembre à octobre.

(Crédit: Adil Gadrouz / Le360)