Cannabis: voici le symbole qui sera obligatoirement apposé sur les produits licites fabriqués au Maroc

Les autorités marocaines viennent d’officialiser le symbole qui sera désormais utilisé pour identifier les produits licites obtenus par transformation du cannabis «made in Morocco». Selon un arrêté conjoint des ministres de l’Intérieur et du Commerce et de l’Industrie, daté du 4 mars et publié au Bulletin officiel du 1er avril 2024 (page 1894), ce symbole sera apposé en couleurs de référence « vert » et « rouge » en cas de recours à une impression en quadrichromie. En cas d’impossibilité d’utiliser la quadrichromie, ce texte de loi autorise le recours aux seules couleurs «blanc» et «noir».

Le texte réglementaire stipule également que le symbole doit être encadré dans un carré de 9 millimètres au minimum, mais avec la possibilité de ramener cette taille à un minimum de 6 mm pour les emballages de petite dimension.

Lire aussi : En 2023, la première récolte de cannabis légal s’est élevée à un total de 294 tonnes

Pour rappel, la première récolte de cannabis légal en 2023, sous l’égide de l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC), s’est chiffrée à un total de 294 tonnes, avec une moyenne de production allant de 10 à 27 quintaux par hectare.

L’ANRAC, créée en vertu des dispositions de la loi n° 13-21, est chargée de la mise en œuvre de la stratégie de l’État dans le domaine de la culture, la production, la fabrication, la transformation, la commercialisation et l’exportation de cette plante.