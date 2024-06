Aïd Al-Adha: les moutons importés de Roumanie ont la cote à Benslimane

À Benslimane, les préparatifs pour l’Aïd Al-Adha sont en marche. Et au cœur de cette effervescence, une nouvelle rassurante émerge: les moutons roumains, déjà prisés l’année dernière, seront de nouveau disponibles en nombre suffisant pour répondre à la demande croissante des Marocains.

Mostapha Hamza, gérant d’une ferme, observe fièrement ses moutons importés de Roumanie. «Cette année, nous avons tout mis en œuvre pour assurer un approvisionnement suffisant en moutons roumains. Tout est contrôlé par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA)», nous explique-t-il, le regard perçant et le visage marqué par les années de travail au grand air, en pointant du doigt les animaux robustes qui paissent tranquillement.

Hamza se souvient encore de l’année dernière: «Les clients étaient ravis de la qualité des moutons roumains. Nous avons vendu quelque 4.000 têtes, sans compter celles destinées aux grandes surfaces.» D’après lui, la demande est déjà au rendez-vous cette année, avec des prix oscillant entre 1.700 et 2.500 dirhams pour des moutons de 30 à 60 kilogrammes. «Le prix au kg varie entre 60 et 67 dirhams, ce qui reste abordable pour nos clients», ajoute-t-il en caressant l’un de ses moutons.

Des moutons importés de Roumanie. (K. Sabbar / Le360)

Non loin d’ici, Saïd Khelfi, un autre éleveur reconnu de la région, partage son optimisme et assure que chacun pourra trouver un mouton à son budget: «L’année dernière, ceux qui ont acheté nos moutons roumains en ont été ravis. Et pour cette année, nous nous attendons à ce que les prix se situent entre 1.700 et 2.500 dirhams, pouvant même atteindre 3.000 dirhams pour les plus belles pièces.»