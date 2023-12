Légalisation de la culture du cannabis: où en sont les autorisations?

Quelque 609 autorisations ont été accordées par l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC). Dans le détail, 430 autorisations ont été accordées au profit des agriculteurs pour l’activité de culture et de production de cannabis, et 179 ont été octroyées pour des activités de transformation dont 47 à des fins industrielles, 7 à des fins médicales, 51 à des fins de commercialisation, 54 à des fins d’exportation, 17 à des fins d’importation des semences et 3 à des fins de transport, indique le quotidien Le Matin du Sahara et du Maghreb dans son édition du mardi 26 décembre, citant un responsable de l’Agence. «De même, ces 179 autorisations ont concerné 82 opérateurs: 7 établissements pharmaceutiques, 13 coopératives, 45 sociétés et 17 personnes physiques», lit-on.

L’ANRAC a certifié, en 2023, quelque 2,1 millions de semences de cannabis sur la base de 21 autorisations d’importation octroyées par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et enregistrées au niveau des Douanes, pour une superficie de 277 Ha, en faveur de 32 coopératives de production regroupant 416 agriculteurs. Selon l’ANRAC, la production de cannabis enregistrée en 2023 au niveau des trois provinces réglementées s’élève à 294 tonnes, avec un rendement moyen variant de 10 à 27 Qx/Ha. Par ailleurs, l’ANRAC a présenté lors de son Conseil d’Administration, tenu courant décembre, le bilan de ses réalisations en 2022, l’état d’avancement des réalisations techniques et financières de 2023 et le programme d’action de la campagne 2024.

Selon l’agence, les produits de cannabis marocains à base de CBD peuvent être commercialisés dans les compléments alimentaires et les produits cosmétiques à partir de 2023 aux niveaux national et international, relevant que les arrêtés y afférents ont été signés en novembre 2023 par les ministères de la Santé et de l’Agriculture. Les opérations de suivi et de contrôle réalisées par l’ANRAC ont aussi montré que toutes les activités relatives au cannabis entreprises par les agriculteurs et les opérateurs en 2023 sont conformes aux dispositions réglementaires (Tenue des registres réglementaires, superficies déclarées, teneurs de THC, quantités livrées aux opérateurs par les coopératives de production).

En 2024, l’ANRAC accordera une attention particulière à la valorisation de la variété locale de cannabis et à la promotion de l’investissement dans la filière de cannabis marocain en adéquation avec le besoin du marché mondial.

Les laboratoires d’analyse marocains peuvent dorénavant procéder aux analyses des produits de cannabis en teneurs de THC et CBD et octroyer aux agriculteurs et aux opérateurs les certificats requis pour la commercialisation du cannabis et de ses produits.