Tourisme: l’ONMT prospecte le marché indien au Salon OTM 2024 de Mumbai

L’événement, inauguré en présence de l’ambassadeur du Maroc à New Delhi, Mohamed Maliki, est l’un des rendez-vous incontournables pour les professionnels internationaux du tourisme cherchant à pénétrer le marché émetteur qu’est l’Inde, pays le plus peuplé au monde.

Dans le cadre de ce salon, qui se déroule jusqu’au 10 février, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) a érigé un stand où 10 agences de voyages réceptives marocaines sont également présentes, offrant ainsi une plateforme idoine pour présenter aux voyagistes indiens et internationaux l’offre touristique du Maroc et promouvoir le Royaume en tant que destination privilégiée.

Le marché du voyage indien est actuellement à un point d’inflexion et figure parmi les marchés à la croissance la plus rapide au monde. Une croissance économique robuste, une classe moyenne importante et de plus en plus aisée, une augmentation du revenu disponible et des transports aériens ont entraîné une augmentation des voyages internationaux au départ de l’Inde.